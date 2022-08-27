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    Препаратов для пациентов с сахарным диабетом достаточно – Минздрав РК

    27 Августа 2022 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инсулиносодержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, которые применяются для лечения сахарного диабета в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения, имеются в достаточном количестве. Об этом сообщил директор департамента лекарственной политики Минздрава РК Бауыржан Джусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения мы обеспечиваем около 10 видами инсулина. Кроме того, пациентам с сахарным диабетом предоставляем бесплатно сахаросодержащие препараты и определенные медицинские изделия. В рамках действующих нормативов глюкометры бесплатно не предоставляем. В перечень лекарственного обеспечения это не входит», - пояснил на брифинге в СЦК глава департамента лекарственной политики.

    По словам спикера, в медицинских организациях имеется около двухмесячного объема лекарств.

    «В целом, инсулиносодержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, которые применяются для лечения сахарного диабета в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения, имеются в достаточном количестве», - добавил спикер.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение
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