Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Препарат «Спинраза» впервые ввели для лечения ребенка с СМА в Акмолинской области

    25 Ноября 2022, 14:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Дорогостоящий препарат «Спинраза» впервые введен 2-летнему ребенку из города Атбасара Акмолинской области неврологами на базе многопрофильной областной детской больницы (МОДБ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как поделились в многопрофильной областной детской больнице, «Спинраза» — это первый в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Препарат увеличивает производство белка SMN из «резервного» гена SMN2 с использованием так называемых антисмысловых олигонуклеотидов. «Спинраза» останавливает прогрессирование заболевания, отмирание нейронов спинного мозга прекращается.

    «Дорогой препарат ввели в виде укола 2-летнему ребенку. Введение препарата прошло успешно, нежелательных явлений не было, перенес хорошо. Сейчас состояние малыша стабильное», - отметил директор МОДБ Серикжан Сабыралиев.

    Ребенок должен получить четыре нагрузочные и три поддерживающие дозы. Получать этот препарат пациент будет пожизненно.

    Один флакон препарата стоит 42 млн тенге. Пациенту он был введен бесплатно в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения через поликлинику. Препарат вводился интратекально в спинномозговой канал.

    «При раннем начале терапии прогноз наиболее благоприятный. В этом случае больные не только возвращают утерянные навыки, но и приобретают новые», - добавили в медучреждении.

    Спинальная мышечная атрофия (СМА) - генетическое заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующей мышечной слабости.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
    Астанчан обеспечили бесплатными лекарствами на сумму 13 млрд тенге
    Кардиолог объяснил, как предотвратить инсульт
    Для особенных детей в Казахстане откроют 11 ПМПК в 2023 году
    Популярное
    1 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
    2 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
    3 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
    4 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
    5 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
    Новости партнеров