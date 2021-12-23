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    Препарат против коронавируса «Мир-19» разрешили в России для пациентов от 18 до 65 лет

    23 Декабря 2021, 18:30

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19» показан для применения у лиц в возрасте от 18 до 65 лет, следует из инструкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет», - отмечается в тексте.

    Курс лечения препаратом составляет 14 дней, лекарство вводится ингаляционно два раза в день, следует из инструкции.

    «Препарат применяется ингаляционно с помощью мэш-ингалятора (небулайзера). Препарат назначается в условиях стационара. Препарат принимать два раза в день. Перерыв между ингаляциями должен составлять 7-8 часов. <...> Курс лечения составляет 14 дней (28 ингаляций)», - говорится в инструкции.

    Отмечается, что при необходимости перед проведением процедуры ингаляции следует устранить заложенность носа путем промывки солевым раствором или закапав сосудосуживающий препарат. «Во время ингаляции пациент должен находиться в положении сидя, не разговаривать и держать меш-ингалятор вертикально, а дыхание осуществлять через маску, которая должника прилегать ко рту и к носу одновременно», - следует из инструкции.

    «Мир-19» противопоказан при беременности, грудном вскармливании, а также тяжелом течении коронавирусной инфекции.

    «Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему веществу и любому другому компоненту препарата, пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции, беременность и период грудного вскармливания, пациенты, которые на постоянной основе применяют системные глюкокортикостероиды», - говорится в документе.

    Также с осторожностью «Мир-19» нужно применять пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

    Препарат «Мир-19» разработан Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. В ФМБА утверждают, что он прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

    Минздрав РФ в среду зарегистрировал «Мир-19».

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    Здравоохранение Россия Коронавирус в мире
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