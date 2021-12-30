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    Препарат от COVID-19 на базе плазмы крови успешно прошел клинические испытания в России

    30 Декабря 2021, 13:22

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», - отмечается в сообщении Ростеха .

    «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.

    По данным Ростеха, по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. При этом наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

    «Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная - вакцина, и пассивная - иммуноглобулин», - прокомментировал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

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