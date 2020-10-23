Преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия – Мухтар Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами-членами ООН. Такое мнение высказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, поздравляя представителей Организации Объединенных Наций в Казахстане с 75-летием Организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе политических дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре этого года, преодоление глобальных вызовов возможно только через восстановление атмосферы доверия между государствами-членами ООН и последовательное укрепление многосторонних институтов. Казахстан всецело поддерживает усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий государств в борьбе против пандемии COVID-19. Мы остаемся верны делу ядерного разоружения и нераспространения. Казахстан является активным участником международных усилий по современным угрозам безопасности, а также продолжает играть конструктивную посредническую роль в переговорах по сложным международным проблемам. Ярким примером активной работы Казахстана на площадке ООН, вклада в дело построения мира и безопасности может служить достойная работа нашей страны в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах», – сказал М.Тлеуберди.

Министр отметил, что, по линии сохранения мира, знаковым стало участие Казахстана в миротворческой деятельности ООН. Казахстан направил миротворческий контингент в составе 120 человек во временные силы ООН в Ливане. В Казахстане считают весьма своевременным объявление Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем оставшегося периода до 2030 года десятилетием ускоренных действий по достижению целей устойчивого развития, с тем, чтобы воплотить в жизнь краеугольный принцип «Не оставить никого позади». С учетом глобального председательства Казахстана в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, все более актуальным становится содействие наиболее уязвимым развивающимся странам, включая членов указанной группы. Как сообщил министр, продолжается работа по институционализации в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития, который будет создан на базе открытого в прошлом году здания международных организаций.

Также М. Тлеуберди сообщил, что, по случаю 75-летия ООН, 24 октября планируется презентовать Аллею мира на территории главного Ботанического сада города Алматы, где будут высажены сосны от имени представителей дипломатического корпуса и международных организаций.

«Казахстан с самого начала своего членства в ООН активно сотрудничает с Организацией и ее органами в такой области международной повестки дня, как поощрение и защита прав человека. Сегодня мы пришли к пониманию того, что даже если построение всеобщего мира может показаться сложноосуществимым, мы не можем позволить себе не стремиться к реализации этой благородной миссии», – заявил министр.



