Премию «Жомарт жүрек-2020» вручили благотворителям в районе Байтерек ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Ряд меценатов и благотворителей в районе Байтерек Западно-Казахстанской области был отмечен премией «Жомарт жүрек-2020» за вклад в социально-экономическое развитие района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Патриотизм начинается с любви к родной земле, где родился, к селу, в котором вырос, к городу, где учился. Активное участие в процветании родной земли, проявление любви к своей стране, открывает новые имена патриотов. В рамках программы «Атамекен» ежегодно в регионе проводится церемония награждения меценатов и благотворителей в номинации «Жомарт жүрек».

В районе Байтерек Западно-Казахстанской области отметили ряд земляков, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие района, проявили заботу и участие, помогая реальными делами родному селу, землякам. Среди них можно выделить заместителя директора по производству ТОО «Асан-Аул» Аскара Асанова, акционера АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Александра Матевосяна и руководителя КХ «Достык» Владимира Шевчука. Каждый из них реализовал крупные социальные проекты, направленные на улучшение жизни в регионе.

«Пусть наш район будет процветать вместе с нашим независимым государством. Всем участникам форума крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде. Ваше дело –пример для многих, кто не жалеет ни времени, ни сил, постоянно проявляя поддержку и участие во всех событиях района», – сказал аким района Байтерек Марат Токжанов.

Он поздравил награжденных и поблагодарил их за безвозмездную помощь и активное участие в делах района. Например, директор ТОО «ДулАн и А» Канат Нажметдинов и руководитель КХ «Жебе» Касым Жулкашев были удостоены премии в номинации «Туған өлке». Они приняли участие в благоустройстве населенных пунктов района, строительстве парков, аллей, памятников и детских игровых площадок. Ряд руководителей был отмечен в номинации «Волонтер-2020» за активное участие в добровольной деятельности, оказав необходимую помощь району на общую сумму около девяти миллионов тенге.

На форуме была присуждена номинация «Человек года» известному предпринимателю, почетному гражданину района Бейбиту Асанову из Красновского сельского округа, а также предпринимателю Нурлыбеку Хайруллину из центральной районной больницы, который содействовал организации досуга сельского населения.