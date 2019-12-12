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    Премия «Scopus Award 2019»: казахстанских ученых наградили за достижения

    12 Декабря 2019, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бюро Международного финансового центра «Астана» открылся Второй научный форум «II Science Forum: Research Impact», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках церемонии открытия состоялось награждение общенациональной премией «Scopus Award 2019» ученых за научные достижения в различных областях. Также были награждены победители конкурса МФЦА «Лучшая аналитическая работа года» и был определен лучший аналитик.

    «В преддверие Дня независимости мы проводим церемонию вручения премии «Scopus Award 2019». Для любого ученого очень важным является признанием своими коллегами. В данном случае это не только признание коллег в нашей стране, но и признание коллег по всему миру. Потому что когда один ученый цитирует другого ученого, это очень важно и значимо. Поэтому я всех вас поздравляю с этим событием. Правительство сегодня уделяет очень большое внимание развитию науки. Главой государства было дано поручение разработать Государственную программу развития образования и науки до 2025 года. Мы предусмотрели ряд концептуально новых мер, которые, я так думаю, позволят вывести на новый уровень развитие науки, высшего образования. Мы начали большую работу по академической честности. Для развития науки это, действительно, очень важное направление. Мы эти принципы внедрили в наши нормативно-правовые документы – типовые правила деятельности вузов. В целом, такие приказы и постановления уже приняты, и эти нормы начинают работать», – сказал министр образования и науки РК А. Аймагамбетов, принявший участие во вручении наград ученым.

    Министр отметил также, что за последние 2 года количество научных работ в Казахстане увеличилось более чем в 2 раза, достигнув в 2019 году более 19 тыс. публикаций. Возросла и цитируемость казахстанских ученых.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование Наука МФЦА - фин. центр "Астана" МОН
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