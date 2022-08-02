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    • Премии по миллиону тенге получат победители ЧМ по борьбе

    2 Августа 2022 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские чемпионы мира до 17 лет Камил Куруглиев и Дарын Аскербек получат денежные гонорары за золотые медали мирового первенства. Об этом сообщила Федерации борьбы Казахстана в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Чемпионы мира получат премии от Ерлана Садвакасовича Кожасбай. Сборная Казахстана по вольной борьбе отлично выступила на прошедшем чемпионате мира в Италии - вольники вернулись с двумя золотыми медалями.

    Ерлан Садвакасович Кожасбай от своего имени дает призовые Дарыну Аскербек и Камилю Куруглиеву. Каждый чемпион получит по одному миллиону тенге», - сообщили в Федерации.

    Последний раз кадетский мир выигрывал Дархан Калкенов в 2013 году.


    #Спорт
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