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    Премии до 4,4 млн тенге будут получать школьники-призеры Международных олимпиад

    2 Сентября 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН.КАЗИФНОРМ - Победители Международных интеллектуальных олимпиад будут получать единовременные денежные премии. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП. Об этом сегодня на заседании Правительства заявил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Единовременные денежные премии будут получать и педагоги-наставники, подготовившие победителей Международных олимпиад.

    «По поддержке победителей Международных олимпиад законодательно будет урегулирован вопрос присуждения грантов для поступления в вузы без участия в конкурсе. Также в целях стимулирования и поддержки участников Международных интеллектуальных олимпиад планируется учредить единовременные денежные премии в размере 1500 МРП за золотую медаль, 1000 МРП за серебряную медаль, 500 МРП за бронзовую», – сообщил Асхат Аймагамбетов.

    Для реализации этих мер будут внесены дополнения в Закон РК «Об образовании». В частности, в компетенцию Министерства образования и науки будет включено утверждение Правил поощрения победителей и призеров Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренеров.

    Отметим, что в этом году на крупнейших международных соревнованиях казахстанские школьники завоевали 26 медалей, среди которых 2 золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых, обновив тем самым рекорды прошлых лет.

    Напомним, ранее Глава государства в Послании народу Казахстана поручил всесторонне поддержать одаренных детей.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Наука МОН
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