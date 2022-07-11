Премьеры и фестивали в 55-м сезоне Жамбылского русского драматического театра

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги 55-го театрального сезона подвели в Жамбылском областном русском драматическом театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Образованный в 1967 году в городе Джамбуле (ныне Тараз) театр более полувека радует своим творчеством зрителей и гостей города. В его репертуаре порядка сорока спектаклей по пьесам русских, зарубежных и казахских классиков, а также местных драматургов. В Жамбылском областном русском драматическом театре служат 26 артистов.

55-й юбилейный театральный сезон оказался насыщенным новыми постановками, гастролями, масштабными мероприятиями. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

- Валерия Михайловна, чем открыл свой 55-й сезон жамбылский театр и что в этом сезоне было интересного?

- Новый 55-й театральный сезон мы открыли спектаклем «Шутники» по пьесе классика русской литературы Александра Островского. Этот интересный проект - совместная работа с выпускниками московского ГИТИСа (Российского института театрального искусства).

Помимо масштабных межрегиональных мероприятий, гастролей, было немало интересного и в родном Таразе. В феврале в Доме дружбы состоялось театрализованное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана «Колокола памяти» в постановке режиссера нашего театра, отличника культуры Республики Казахстан Ольги Избасаровой. Во время этого мероприятия генерал-майор Алимжан Ерниязов лично выдал курсантам гимназии №41 приписные свидетельства.

Как всегда многолюдны и красочны были традиционные литературные чтения, посвященные великим поэтам Есенину и Пушкину, публика с удовольствием селфилась с «настоящими» поэтами, в образе которых выступили наши артисты.

В онлайн-формате были запущены циклы видеороликов в социальных сетях и на YouTube-канале - «Несущий свет» к 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова, видеопроект памяти казахского поэта Мукагали Макатаева, видеоцикл к 110-летию со дня рождения Динмухамеда Кунаева, цитаты к 125-летию Мухтара Ауэзова. Совместно с Русской общиной «Радонеж» наш театр участвовал в организации мероприятий «Масленица Широкая», День славянской письменности, «200 лет Федору Достоевскому».

Артисты нашего театра принимали участие в ставшем уже традиционном мероприятии «Ночь в музее» в древнем караван-сарае Торткуль, где была организована театрализованная реконструкция исторических событий средневекового Тараза.

- Как прошли в этом году гастроли?

- Наконец-то, спустя два года пандемии и карантинных ограничений, наши артисты получили возможность выезжать на гастроли. И мы почувствовали настоящее удовольствие от выступлений для зрителя в формате оффлайн!

Жамбылский театр в апреле с успехом выступил в Караганде и Темиртау, порадовав зрителей спектаклями для всех возрастных категорий. Для гастролей были выбраны сказки «Зайка-Зазнайка» и «Жила-была Сыроежка», музыкальная драма «Я хочу домой», комедии «Сеньорита Рита», «Фараоны» и «Насреддин». Наш репертуар формировался с учетом репертуара карагандинского театра имени С. Станиславского. У нас тоже есть и трагедии, и драмы, а для карагандинского зрителя мы повезли, в основном, комедии, для того чтобы зритель смог расслабиться и отдохнуть.

Театр прибыл в Карагандинскую область в полном актерском составе, наши спектакли были очень тепло приняты местным зрителем. Гастроли начали с города Темиртау, где выступили на сцене городского Дворца культуры. Приятно, что есть в Карагандинской области зрители, которые посещали наши гастрольные спектакли десять лет назад – и помнят, как это было.

И в Темиртау, и в Караганде на наших спектаклях были аншлаги. Хочу заметить, что карагандинский зритель имеет возможность видеть лучшие театральные постановки, ведь у них часто гастролируют театры Казахстана, и зритель может сравнивать. Но это и подстегивает, дает творческий стимул нашим артистам. Такие поездки выступают и в качестве своего рода обмена опытом.

Затем в рамках культурного сотрудничества и обмена творческим опытом, с ответным визитом в Тараз на гастроли приехал коллектив из Караганды. У наших зрителей была возможность познакомиться с творчеством Карагандинского государственного Ордена дружбы народов русского драматического театра имени С. Станиславского.

Этому театру уже более 90 лет, это один из старейших театров в Казахстане, в его репертуаре 27 спектаклей - национальная и русская классика, зарубежная драматургия, детские сказки и спектакли самых разных жанров для взрослого зрителя.

Карагандинский театр один из самых старейших в Казахстане. Со дня создания коллектив этого театра придерживается высокой профессиональной планки, его спектакли отмечены международными наградами. В прошлом году спектакль этого театра «Fedra. Игра» принял участие в Международном театральном офлайн-фестивале «Тысяча вздохов, один голос», который проходил в турецком городе Конья. И это была единственная постановка, представлявшая наш Казахстан.

Таразские зрители посмотрели четыре спектакля в разных жанрах на вечные темы - трагикомедию «Разговор, которого не было», классическую комедию по пьесе Жана-Батиста Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж», пьесу «Навстречу мечте» в жанре негероической повести и для маленьких зрителей музыкальную сказку «Золотой осел Насреддина».

Дунай Еспаев, директор театра имени С. Станиславского поделился своим мнением о сотрудничестве между театральными коллективами: «Я очень надеюсь, - сказал он, - что мы продолжим дружить театрами. В Казахстане много театров, но теплое общение происходит только между единицами».

- Валерия Михайловна, какую из премьер этого сезона Вы бы назвали самой яркой?

- Конечно же, это премьера мистического спектакля «Панночка» Нины Садур по мотивам повести Николая Гоголя «Вий». Зрители были зачарованы этой постановкой. Режиссером-постановщиком спектакля выступил Игорь Седин, приглашенный из столичного Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.

- Почему для своей постановки столичный режиссер выбрал именно жамбылский театр?

- В свое время Игорь Седин познакомился с нашей труппой и решил, что будет воплощать свою задумку именно с нашими ребятами и именно на нашей сцене. Замечу, что он высоко оценил работоспособность всего коллектива, принимавшего участие в создании этого спектакля.

Мистическая «Панночка» это, пожалуй, самая смелая премьера на сцене жамбылского театра. Игорь Седин в этом спектакле проявил себя не только как режиссер, но и как талантливый сценограф. Вообще, взяться за такую пьесу – весьма смелое решение, как и обозначить жанр постановки фантасмагорией. В этом спектакле мистицизм переплетается с реальной жизнью простых людей, показано вечное противостояние добра и зла, тьмы и света. В спектакле режиссер задействовал артистов разного возраста, ему удалось создать команду, которая работает как единый механизм.

- Красивой завершающей нотой 55-го сезона нашего жамбылского театра стал Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова проходил в Таразе с 13 по 18 июня. На сцене Жамбылского русского драматического театра выступили 12 детских театральных коллективов из Казахстана и Кыргызстана. Наш театр в третий раз проводит такой фестиваль, собирая лучшие детские театральные коллективы, и в этом году впервые в оффлайн-формате, За пять дней фестивального марафона было бесплатно показано 16 спектаклей, в нашем театре побывали около семи тысяч зрителей.

Идея проведения такого фестиваля принадлежит художественному руководителю нашего театра Камату Касенову, который руководил нашим театральным коллективом с 2018 года, и ушел из жизни в 2020 году. Поддержку нам оказывали представительство Россотрудничества в городе Нур-Султан и наше облуправление культуры. В два предыдущих года фестиваль получил статус международного, так как тогда онлайн смогли принять участие детские коллективы не только из Казахстана и Кыргызстана, но и из Испании, Украины, Сербии, России. И мы очень надеемся, что у этих коллективов будет возможность в следующем году приехать к нам в Тараз.

- Какие коллективы выступили на этот раз?

- Приехали ребята бишкекского театра «Республика ШКИД» со спектаклем «Стоп игра» Б. Сапарова и трагедией «Журавли летят над Хиросимой» Б. Койкелова, с которой этот коллектив взял Гран-при в Лос-Анджелесе. Спектакль-плакат «Рыжий» Е. Фидоренковой и спектакль «Неправильная сказка про Красную Шапочку» А. Анисимова показал коллектив «Территория Т» из Сатпаева.

«Алтын Шашу», ансамбль танца «Арнау» из Караганды разыграли сказку «Ганс Чурбан», Г.-Х. Андерсена и драму «Я вас всех люблю» И. Тануниной. Творческая студия «Игра» из Алматы показала спектакль-концерт «Бременские музыканты», театральный коллектив «Водевиль» из Щучинска - народный фольклор «Девочка Биз», «Театр лучших актеров» из Костанайской области - сказку «Красная Шапочка 21 века» Г. Веккера, по мотивам сказки Шарля Перро.

Школьный театр «GLOBUS» из Алматы поставил пьесу эпохи испанского возрождения «С любовью не шутят», Пьера Кальдероне. Коллектив «Sats ComUnity» при Государственном Академическом театре для детей и юношества имени Натальи Сац в Алмате - сказки «Алдар Косе, безбородый обманщик» и «Пёс и Лис», алматинская творческая мастерская «Право на любовь» – композицию «Один час доброты».

Выступили и жамбылские ребята. Молодежный театр-студия «Zeitgeist» немецкого центра Тараза показал спектакль «Двойник» по Ф. Дюрренматту, драматический кружок «12 стульев» из жамбылского села Кордай - интерактивный спектакль «Правила дорожного движения». Актерская академия «Диагноз» из Тараз поставила пьесу «Чужих детей не бывает».

- Чем завершил 55-й сезон жамбылский театр?

- Торжественное закрытие было комедией А. Коровкина «Тётки», режиссер-постановщик отличник культуры Республики Казахстан Виктор Сукопов. Директор театра Акылдос Тажиев поблагодарил зрителей за поддержку наших проектов и за то, что весь сезон они были с нами.

- И традиционный вопрос - о планах на будущий сезон.

- В новом 56-м сезоне нашего зрителя ждут премьеры - психологическая драма «Звезда надежды» по пьесе Б. Узакова, в постановке лауреата Международной премии имени Чингиза Айтматова режиссера Куандыка Касымова, и сказка «Спящая красавица» по пьесе В. Илюхова в постановке режиссера Ольги Избасаровой. Уже сейчас полным ходом идет работа над новыми постановками.

В сентябре в наш театр приезжает творческая лаборатория от Центра поддержки русского театра за рубежом. В проекте примут участие три режиссера от Союза театральных деятелей Российской Федерации - Оксана Половинкина, Григорий Артамонов и Алексей Золотовицкий. Они будут ставить с нашими артистами комедии-миниатюры русских классиков.

В октябре в рамках совместного проекта с ГИТИСом к нам приедет команда из Москвы в составе режиссера-постановщика, сценографа и хореографа. Хочу напомнить, что в 2021 году успешным детищем этого проекта стал спектакль по пьесе Александра Островского «Шутники» - цирк, стендап и скоморошьи слёзы в постановке режиссера Петра Норца.

За все эти годы творческой работы Жамбылского областного русского драматического театра на нашей сцене ставились трагедии, драмы, комедии, водевили. Зрители охотно шли на «Виндзорских проказниц» и «Отелло» Вильяма Шекспира, «Недоросля» Дмитрия Фонвизина, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Мачеху» Оноре де Бальзака. В разные годы главными режиссёрами театра были Ф. Литвинская, Л. Житницкий, П. Ширшов, И. Милованов, В. Парунов, художниками-постановщиками Г. Ланцов, А. Давыдов, Т. Некрасова и другие.

Мы благодарим и любим всей душой каждого зрителя, ведь без вас невозможно и бессмысленно искусство сцены. До встречи осенью в 56-м театральном сезоне!

- Спасибо за беседу! Новых творческих высот и зрительских аплодисментов!