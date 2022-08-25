Премьеры двух спектаклей представит «Астана Балет» в X юбилейном сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В театре «Астана Балет» начинается X юбилейный сезон. 9 сентября артисты представят зрителям балет «Шелковый путь», также до конца 2022 года запланированы премьеры двух спектаклей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2022 года запланированы премьеры двух потрясающих спектаклей. Нас ожидает премьера одноактного шедевра хореографа Альберто Алонсо «Кармен-сюита». Он поставлен на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен», оркестрованного специально для этой постановки композитором Родионом Щедриным. Сценическая жизнь этого балета начиналась нелегко, но сегодня он ставится по всему миру. Надеемся, что совсем скоро столичный зритель сможет насладиться этим спектаклем в исполнении наших прекрасных артистов», - сообщили в пресс-службе театра «Астана Балет» на запрос МИА «Казинформ».

В этом году коллектив театра также представит премьеру балета «Снежная королева» по мотивам одной из самых популярных сказок Ганса Христиана Андерсена в постановке балетмейстера Георгия Ковтуна, который поставил на сцене театра такие спектакли, как «Вальпургиева ночь» и «Козы Корпеш – Баян Сулу».

Новый сезон театр откроет балетом «Шелковый путь», где последовательность картин и действий погружает зрителя в бесконечный путь, в котором идеи и смыслы рождаются на стыке культур. Его покажут 9 и 10 сентября.

Спектакль «Шелковый путь» - один из необычных и интересных постановок театра. В этом спектакле нет главного героя, сюжетной линии, только череда сменяющихся образов. Образы каравана, нефрита, шелка, нитей и амфоры не только сами по себе выразительны, но и «сценичны», поэтому становятся источником вдохновения, дают пищу для фантазии, для поиска пластических решений. Музыка и танец – вневременные явления, они дают возможность свободно перемещаться из одной цивилизации в другую.

Хореограф балета Мукарам Авахри, автором либретто является Бахыт Каирбеков.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: композиторы Арман Амар, Ренат Гайсин, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, художники по костюмам Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф Аскар Искаков, видеохудожник Нурлан Керей, художник по свету Роберт Даутов.





Фото: astanaballet.com