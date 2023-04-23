Премьеру «Жеті қазына» и спектакль «Шелковый путь» покажут в театре «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 мая на сцене театра «Астана Балет» состоится долгожданная премьера спектакля «Жеті қазына», созданного победителями I республиканского конкурса «Ашық сахна». Премьерный показ пройдет в сопровождении симфонического оркестра «Астана Балет» под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Автором либретто спектакля «Жеті қазына» выступила Мадина Алданова, композитором - Шырын Базаркулова,хореографом -Уалитбек Сиязбек, а сценографом- Александра Рычкова.

«Конкурс «Ашық сахна» - самый яркий эксперимент этого сезона. Мы всегда находимся в поиске новых идей, которые готовы воплощать в жизнь, открывая новые имена в сфере театрального искусства. С полной уверенностью могу сказать, что у нас много талантливых постановщиков с яркими и оригинальными идеями. Новый спектакль «Жеті қазына» - это, бесспорно, настоящий праздник музыки и танца, полета души, вдохновения, но за этой легкостью стоит огромный самоотверженный труд всех участников», - поделился художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Тема спектакля выбрана не случайно: в мировоззрении казахского народа понятие «Жеті қазына» занимает особое место. Древняя казахская легенда, ставшая основой нового хореографического произведения, гласит, что у настоящего казахского кочевника было семь сокровищ. Под сокровищами подразумеваются семь необходимых составляющих жизни настоящего мужчины: мужественность джигита, красивая, умная жена, быстроногий скакун, охотничий беркут, преданный пес породы тазы, кортик, всесторонние знания. Так, согласно преданию, если у джигита есть все эти семь сокровищ, то его жизнь полна счастья и удачи. Авторы спектакля описывают быт и образ жизни казахского народа через призму его традиций и обычаев.

Кроме того, в этот день состоится торжественное награждение победителей конкурса «Ашық сахна» и показ национального дивертисмента «Наследие Великой степи».

5 мая в «Астана Балет» состоится показ спектакля «Шелковый путь» в постановке главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри, который стал балетом года по версии объединения театральных критиков Казахстана.

Авторы проекта приглашают зрителя в путешествие по Великому Шелковому пути, где шелк выступает в качестве объединяющего символа, связавшего между собой азиатскую и европейскую цивилизацию. Балетмейстер-постановщик на основе ориентальной стилизации элементов классического и народного танцев создала картину движения во времени с чередой сменяющихся образов, разнообразных по стилю и подаче.

«Для меня это не просто спектакль, это порыв, возможность заниматься творчеством прислушиваясь к внутреннему голосу, интуиции. Тема Шелкового пути невероятно благодатна, и чем больше погружаешься в идею спектакля, тем отчетливее понимаешь, что она неисчерпаема и фантастически богата. Музыка и танец – вневременные явления, и они дают возможность свободно перемещаться из одной цивилизации в другую, а последовательность картин и действий способствует созданию медиативного настроя и погружает зрителя в бесконечный путь, в котором идеи и смыслы рождаются на стыке культур», - рассказала хореограф Мукарам Авахри.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: автор либретто – заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков, композиторы – Ренат Гайсин, Арман Амар, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, ассистент балетмейстера - Айжан Жунисова, художники по костюмам – Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф – Аскар Искаков, видеохудожник – Нурлан Керей, художник по свету – Роберт Даутов.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.