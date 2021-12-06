Премьерой года назвали оперу «Алпамыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьера национальной оперы «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева, приуроченная к 30-летию Независимости Казахстана, вызвала огромный интерес у музыкальной общественности. Зарубежные и отечественные театральные критики 3 и 4 декабря высоко оценили жемчужину оперной классики, представленную на сцене «Астана Опера» при содействии Министерства культуры и спорта. Постановочная группа вдохнула в спектакль новую жизнь, оказавшуюся созвучной современным потребностям зрительской аудитории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Совершенно неожиданное прочтение национальной классики, представленной в стиле фэнтези, стало, пожалуй, первым опытом за всю историю развития казахстанского оперного искусства. И он оказался удачным!

Постановка получилась технологичной, с богатой визуальной частью, а потому воспринималась публикой как полнометражный фильм в живом исполнении. Большую роль в этом сыграла работа итальянского дизайнера по проекциям Серджио Металли, благодаря мастерству которого на сцене полыхал огонь, летали птицы, оживали удивительные картины степной природы и ханских дворцов. Декорации и костюмы Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова отличались от стиля предыдущих 7 работ, осуществленных художниками на сцене «Астана Опера». Они нашли для оперы-фэнтези интересные решения и ввели в спектакль сложные элементы декораций, среди которых было огромное многофункциональное полотно, впечатляющее своими трансформациями. Четыре сотни костюмов передавали различные смыслы – вот вражеское племя Тайшик-хана, оно изображено в темном цвете, а вот и яркие национальные костюмы, передающие национальный колорит. В целом, вся постановка была наполнена символами, главный из них – меч, который вручает Алпамысу Мать-Земля для победы над врагом.

Несмотря на то, что в либретто Каукена Кенжетаева множество героических эпизодов, все же лирические темы брали верх над битвами, завоеваниями, и картины любви главных героев вызывали наибольшую симпатию в режиссёрской версии Ю. Александрова. В этом смысле сильными получились дуэты Алпамыса, Гульбаршин, Карагоз.

Ключевой персонаж в этом сочинении – Мать-Земля – символ святости, которая придавала масштаб всей постановке, и становилось понятным, что это уже не бытовая опера. Элементы мифологии, связанные с подвигами батыра, приносящего людям счастье и дающего надежду на светлое будущее, перекликались в какой-то степени и с реальной жизнью, в которой и сегодня остается место большим свершениям.

Еще одна находка режиссера в том, что повествование сюжета велось акыном-сказителем, которого исполнил Ерлан Рыскали. Режиссер-постановщик проделал огромную работу с артистами, которые настолько вжились в свои роли, что демонстрировали новые грани своих талантов. Партию Алпамыса блестяще представили Ержан Саипов и Расул Жармагамбетов. Молодая, харизматичная энергия певцов передавалась в зрительный зал, артисты прекрасно справились со своими вокальными и актерскими задачами. В этом спектакле у Юрия Александрова была широко раскрыта женская тема в четырех образах. Карагоз – восхитительное сопрано Салтанат Ахметова и перспективная певица Асем Сембина решились на подвиг ради безответной любви. Певицы представили свою героиню по-шекспировски драматично. Образ Гульбаршын воплотили на сцене Айгуль Ниязова и Жамиля Джаркимбаева, у каждой певицы была своя история любви, замечательные артистки испытывали на себе все тяготы и боли судьбы. Третий женский волшебный персонаж – Мыстан – экспрессивно исполнили Бибигуль Жанузак и Гульжанат Сапакова. Мать-Земля – Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская – великолепно исполняли непростую роль на шестиметровой высоте. Отрицательного героя Тайшик-хана очень правдоподобно передали Жанат Шыбыкбаев, Шынгыс Расылхан, зал поверил в его беспощадность. Также хорошо со своими партиями справились Кейкуат – Алихан Зейнолла, Аблай Бекен, Караман – Беимбет Танарыков, Ултан - Рамзат Балакишиев.

Изысканная музыка, насыщенная подтекстами и нюансами, по-настоящему театрального композитора Еркегали Рахмадиева филигранно заиграла новыми красками в исполнении Симфонического оркестра «Астана Опера» под руководством дирижера-постановщика Абзала Мухитдина, проделавшего титанический труд над партитурой. Массовые сцены с участием хора и балета выглядели в этом спектакле новаторскими и динамичными, каждое движение было продумано постановщиками, в числе которых – главный хормейстер Ержан Даутов и балетмейстеры-постановщики Турсынбек Нуркалиев и Галия Бурибаева. Музыкальная часть оперы была представлена на самом высоком уровне, вероятно, еще и потому, что консультантом выступила дочь композитора Найля Рахмадиева.

Сильный, грамотно построенный финал, в котором Алпамыс вырывается из плена, низвергает диктатора, и добро побеждает, был по-настоящему торжествующим. Постановка прошла на одном дыхании, и, по мнению театралов, была признана премьерой года.