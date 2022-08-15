Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» пройдет в конце августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце августа в эфире казахстанских телеканалов пройдет показ телеверсии балета «Шелковый путь», премьера которого с большим успехом состоялась в июне этого года. Авторы проекта приглашают зрителя в путешествие по Великому Шелковому пути, где шелк выступает в качестве объединяющего символа, связавшего между собой азиатскую и европейскую цивилизацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В июле на сцене столичного театра «Астана Балет» проходили съемки экранной версии двухактного полотна «Шелковый путь». Балетмейстером-постановщиком выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра, заслуженный деятель Казахстана, режиссером – Тахир Алиев. В спектакле зрители увидят полюбившихся артистов театра «Астана Балет»: Дарину Кайрашеву, Айнур Абильгазину, Анар Дукиеву, Каламкас Орынбасарову, Наталью Фернандес-Менес, Ансаган Кобентай, Асель Жангаскаеву, Сундета Султанова, Фархада Буриева, Уэсли Карвальо, Артура Эдсона и других.

«Это не первый наш опыт в экранизации спектакля, мы уже ранее снимали телеверсию балета «Султан Бейбарс». Это достаточно сложный, но вместе с тем и увлекательный процесс, вся творческая команда получила колоссальный опыт. Перенося свой репертуар на экран, мы прежде всего хотим, чтобы искусство театра было доступно той части зрительской аудитории, которая по ряду причин не может посещать наши спектакли. Хочется охватить жителей каждого города Казахстана. Я думаю, что телеверсия балета поможет нам справиться с поставленной задачей», – считает Мукарам Авахри.

«Для меня было честью выступать в лице режиссера проекта, ибо искусство – это язык мира. В съемочном процессе задействована большая творческая и техническая команда. Около двух месяцев было посвящено телеверсии балета, включая сами съемки и монтаж. Я безумно рад, что мы оставим след в казахстанском балетном искусстве. Ведь мне, как режиссеру, было очень важно передать зрителю атмосферу, чтобы он смог прочувствовать разные культуры и цивилизации, и объединить это в одно целое произведение в сотворчестве с Мукарам, которое было удивительным и необычайно интересным», – сказал Тахир Алиев.

Балетмейстер-постановщик на основе ориентальной стилизации элементов классического и народного танцев создала картину движения во времени с чередой сменяющихся образов, разнообразных по стилю и подаче. Образы каравана, нефрита, шелка, нитей и амфор не только выразительны и хореографически интересны, но и поразительно «сценичны». Музыка и танец – вневременные явления, и они дают возможность свободно перемещаться из одной цивилизации в другую. Последовательность картин, действий способствует созданию медиативного настроя и погружает зрителя в бесконечный путь, в котором идеи и смыслы рождаются на стыке культур.

Цельности хореографического полотна способствуют декорации, костюмы, свет и видеопроекции, которые органично сочетаются друг с другом и тесно переплетаются с хореографической составляющей спектакля. Лаконичное и минималистичное оформление помогает хореографу передать бесконечное движение пути, его непостоянство и изменчивость во времени. А выразительные восточные мотивы в сочетании с эмоциональными ударными ритмами позволяют зрителям легко переносится из одной точки пластического путешествия в другое.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: автор либретто – Бахыт Каирбеков, заслуженный деятель Казахстана, композиторы – Ренат Гайсин, Арман Амар, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, ассистент балетмейстера - Айжан Жунисова, художники по костюмам – Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф – Аскар Искаков, видеохудожник – Нурлан Керей, художник по свету – Роберт Даутов.



