Премьера оперы «Итальянка в Алжире» состоялась на казахстанской сцене

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице в рамках Международного фестиваля «ОПЕРАЛИЯ-2023» состоялась премьера оперы «Итальянка в Алжире» в современном прочтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Произведение, написанное более 200 лет назад, благодаря таланту режиссера Еренбака Тойкенова обрело новую эстетику.

По словам режиссера, этим спектаклем было важно донести до зрителей о ценности и важности института семьи, своей сущности, культуры и истории.

«Эта постановка была интерпретирована под наш менталитет. Сделали ее более близкой нашему духу и нашим традициям. Мы даже поменяли время и место события. Конечно, сам я не сторонник этого, но, когда меняется основная идея, появляется возможность поменять костюмы и локацию. По этой причине мы сделали ее более современной. Благодаря постановке «Итальянка в Алжире» я хочу поменять отношение к восточным мужчинам и женщинам. У нас часто говорят, что семейное благополучие зависит от женщины и ее мудрости. Именно от нее зависит то, какой будет семья. В постановке можно наглядно увидеть то, как жена главного героя Мустафы сумела сохранить свое маленькое государство, несмотря на разные преграды. В моей версии Мустафа Бей - не глупец, а красота Эльвиры - не только во внешности, а в ее умении любить своего мужчину, несмотря ни на что оставаться верной своему чувству и ждать», - сказал режиссер Еренбак Тойкенов.

Эта постановка – сатирический взгляд на современные нравы и увеличительное стекло, направленное на отношения противоположных полов. В начале оперы можно наблюдать за тем, как пресытившись своими бесчисленными любовницами и женой, Мустафа Бей неистово желает броситься в омут страстей непременно с итальянкой, в которых, как он слышал, бурлит кровь. Нелюбимую супружницу правитель намеревается отдать своему рабу Линдоро. Взамен на согласие, он обещает даровать пленнику свободу и отправить его вместе с новой спутницей на корабле обратно в Италию. Эльвира крайне опечалена настроением супруга, она жалуется служанке и мечтает, чтобы неверный муж вновь вернулся в ее объятия. В это время приближенный к правителю пират Али получает задание доставить во дворец итальянку.

Но в финале восторжествует любовь жены, которая сумела сохранит верность любовь к мужу, несмотря ни на какие его поступки. В итоге он поймет: нужно ценить главное в жизни – семью, друзей, добро, любовь и взаимопонимание.

Образ главной женской партии Изабеллы воплотила Эльмира Шпекпаева. Как отмечает она, ее героиня – свободолюбивая, независимая, бесстрашная и умная женщина, для которой нет безвыходных ситуаций.

«Любое препятствие на своем пути она устраняет с легкостью, блистательно и остроумно. Она очень привлекательна и способна обольстить любого мужчину, что и происходит в опере «Итальянка в Алжире». Перед тем как приступить к музыкальному материалу, я ознакомилась с либретто оперы, сделала подстрочный перевод, чтобы точно передать смысл каждого слова. Следующим этапом стала совместная продолжительная работа с концертмейстером Диной Мирмановой и вокальным коучем Жупар Габдуллиной. С ними мы работали над штрихами, вокальной техникой и образом», – говорит слушательница академии Astana Opera Эльмира Шпекпаева.

Сложность произведения подчеркивает и специалист по вокальной и музыкальной подготовке исполнителей Алла Симонишвили. По ее словам, музыкальное наследие много лет после его смерти не получало заслуженного признания.

«Музыка очень сложная для исполнения, при этом слушатель даже не подозревает о тех трудностях, которые испытал певец во время подготовки партии. В этом заключается вся ее прелесть. Когда не слышны трудности, это и есть настоящее искусство. Долгое время Джоаккино Россини считали второстепенным композитором. Оценили по достоинству только с открытием фестиваля Россини в Пезаро (Италия) более 40 лет назад. Я очень рада за солистов академии, которые находятся в процессе подготовки, и думаю, что они успешно исполнят эту одновременно сложную и интересную оперу», - отметила Алла Симонишвили.



