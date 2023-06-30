Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Премьера оперы «Итальянка в Алжире» состоялась на казахстанской сцене

Автор:  
Шынар Хамитова
30 Июня 2023, 07:35
Премьера оперы «Итальянка в Алжире» состоялась на казахстанской сцене Фото: пресс-служба театра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице в рамках Международного фестиваля «ОПЕРАЛИЯ-2023» состоялась премьера оперы «Итальянка в Алжире» в современном прочтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Произведение, написанное более 200 лет назад, благодаря таланту режиссера Еренбака Тойкенова обрело новую эстетику.

photo

По словам режиссера, этим спектаклем было важно донести до зрителей о ценности и важности института семьи, своей сущности, культуры и истории.

photo

«Эта постановка была интерпретирована под наш менталитет. Сделали ее более близкой нашему духу и нашим традициям. Мы даже поменяли время и место события. Конечно, сам я не сторонник этого, но, когда меняется основная идея, появляется возможность поменять костюмы и локацию. По этой причине мы сделали ее более современной. Благодаря постановке «Итальянка в Алжире» я хочу поменять отношение к восточным мужчинам и женщинам. У нас часто говорят, что семейное благополучие зависит от женщины и ее мудрости. Именно от нее зависит то, какой будет семья. В постановке можно наглядно увидеть то, как жена главного героя Мустафы сумела сохранить свое маленькое государство, несмотря на разные преграды. В моей версии Мустафа Бей - не глупец, а красота Эльвиры - не только во внешности, а в ее умении любить своего мужчину, несмотря ни на что оставаться верной своему чувству и ждать», - сказал режиссер Еренбак Тойкенов.

photo

Эта постановка – сатирический взгляд на современные нравы и увеличительное стекло, направленное на отношения противоположных полов. В начале оперы можно наблюдать за тем, как пресытившись своими бесчисленными любовницами и женой, Мустафа Бей неистово желает броситься в омут страстей непременно с итальянкой, в которых, как он слышал, бурлит кровь. Нелюбимую супружницу правитель намеревается отдать своему рабу Линдоро. Взамен на согласие, он обещает даровать пленнику свободу и отправить его вместе с новой спутницей на корабле обратно в Италию. Эльвира крайне опечалена настроением супруга, она жалуется служанке и мечтает, чтобы неверный муж вновь вернулся в ее объятия. В это время приближенный к правителю пират Али получает задание доставить во дворец итальянку.

photo

Но в финале восторжествует любовь жены, которая сумела сохранит верность любовь к мужу, несмотря ни на какие его поступки. В итоге он поймет: нужно ценить главное в жизни – семью, друзей, добро, любовь и взаимопонимание.

photo

Образ главной женской партии Изабеллы воплотила Эльмира Шпекпаева. Как отмечает она, ее героиня – свободолюбивая, независимая, бесстрашная и умная женщина, для которой нет безвыходных ситуаций.

photo

«Любое препятствие на своем пути она устраняет с легкостью, блистательно и остроумно. Она очень привлекательна и способна обольстить любого мужчину, что и происходит в опере «Итальянка в Алжире». Перед тем как приступить к музыкальному материалу, я ознакомилась с либретто оперы, сделала подстрочный перевод, чтобы точно передать смысл каждого слова. Следующим этапом стала совместная продолжительная работа с концертмейстером Диной Мирмановой и вокальным коучем Жупар Габдуллиной. С ними мы работали над штрихами, вокальной техникой и образом», – говорит слушательница академии Astana Opera Эльмира Шпекпаева.

photo

Сложность произведения подчеркивает и специалист по вокальной и музыкальной подготовке исполнителей Алла Симонишвили. По ее словам, музыкальное наследие много лет после его смерти не получало заслуженного признания.

photo

«Музыка очень сложная для исполнения, при этом слушатель даже не подозревает о тех трудностях, которые испытал певец во время подготовки партии. В этом заключается вся ее прелесть. Когда не слышны трудности, это и есть настоящее искусство. Долгое время Джоаккино Россини считали второстепенным композитором. Оценили по достоинству только с открытием фестиваля Россини в Пезаро (Италия) более 40 лет назад. Я очень рада за солистов академии, которые находятся в процессе подготовки, и думаю, что они успешно исполнят эту одновременно сложную и интересную оперу», - отметила Алла Симонишвили.

photo
photo


Астана   Культура   Астана Опера  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно