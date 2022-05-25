Премьера мистического спектакля «Панночка» прошла в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском областном русском драматическом театре состоялась премьера мистического спектакля «Панночка» Нины Садур по мотивам повести Николая Гоголя «Вий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режиссер-постановщик спектакля Игорь Седин приглашен из Государственного академического русского театра драмы имени Горького (г.Нур-Султан).

Отвечая на вопрос, почему для постановки пьесы Нины Садур «Панночка» выбран именно жамбылский театр, режиссер заметил, что это произведение для него давно было желанным материалом для постановки.

«Уже лет пять я хотел его поставить, - сказал Игорь Седин. - И в Таразе появилась такая возможность. Познакомившись с труппой, я решил, что пришло время воплотить свою задумку в жизнь, именно с этими ребятами и именно на этой сцене».

Говоря о работе с коллективом Жамбылского русского драматического театра, режиссер подчеркнул, что высоко ценит работоспособность всех, кто принимал участие в создании этого спектакля.

«И это касается не только артистов, - сказал он. - Свет, декорации, техническая сторона спектакля непростая. И не каждый театр сможет воплотить подобную сценографию. Но мы справились, причем за короткие сроки. Чтобы спектакль получился идеально чистым, на такой материал нужно отвести как минимум 60 полноценных репетиций. Мы же с ребятами справились за 38».

По мнению заместителя директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерии Сон, мистическая «Панночка» - смелая премьера на сцене жамбылского театра.

«Игорь Седин в этом спектакле проявил себя не только как режиссер, но и как талантливый сценограф. Взяться за такую пьесу – весьма смелое решение, как и обозначить жанр постановки фантасмагорией. Хорошо ли на свете жить? Есть ли чудеса на свете? На эти вопросы пытается ответить философ из Киевской бурсы Хома Брут. В отличие от пьесы Гоголя, здесь акцент с Вия перемещен на философа Хому Брута, который жертвует собой, чтобы «заткнуть дыру, из которой хлещет в Божий мир мрак гнойный и мерзость смердящая». В спектакле мистицизм переплетается с реальной жизнью простых людей, показано вечное противостояние добра и зла, тьмы и света. Яркий и самобытный язык Гоголя бережно сохранен в пьесе Садур, сплетен с молитвами и просторечием», - пояснила спикер.

В постановке спектакля «Панночка» режиссер Игорь Седин задействовал артистов разного возраста и стажа, как опытных профессионалов, так и молодых актеров. Режиссеру удалось создать команду, которая работает как единый механизм.

«В Жамбылском русском театре нет постановки, подобной «Панночке», - и в жанровом смысле, и в плане сценографии, - сказала Валерия Сон. - Спектакль длится два часа, но время пролетает незаметно, погружая зрителя в мир сверхъестественного. Этому способствует подобранная музыка и световые эффекты, игра теней и «ожившие» декорации – зритель погружается в паранормальную вселенную, и вместе с Хомой Брутом ищет выход из лап тьмы. Найдет ли он спасение и Свет? На этот вопрос каждый ответит сам для себя, интерпретируя финальную сцену спектакля».