Премьера исторической драмы «Жошы хан» прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялась премьера исторической драмы «Жошы хан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановка состоит из двух частей: «Чингисханская Орда» и «Казахская Орда».

Первая часть спектакля начинается с противостояния между Чагатаем и Жошы при взятии города Ургенч, который грозит перерасти в распри внутри ханства. В основную линию сюжета заложена то, как предотвращается разлад между сыновьями Чингисхана и все попытки врагов рассорить братьев завершаются неудачным образом. О дальновидности и проницательной политике Чингисхана, который объединил тюркские племена Великой степи в единый народ, можно судить по сцене раздела земель, находящихся под его контролем, между его четырьмя сыновьями.

Во второй части постановки зрители могут перенестись в эпоху основания Казахской Орды. Могучее государство, основанное Жошы-ханом на просторах Дешт-и-Кипчака и простиравшееся от Алтая до Альп и от Иртыша до Дуная, первоначально называлось Ұлық Ұлыс – Великий Улус. Впоследствии в славянских и западных летописях его стали именовать Золотой Ордой – по названию позолоченной ханской юрты-резиденции.

Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан. По его словам, благодаря талантливой игре труппы театра, у зрителей есть возможность проникнуться в эпоху великих ханов Абылая и Кенесары, а с сегодняшнего дня еще и Жошы.

«Мы хотели подытожить тематику ханов именно с Жошы. Считаю это абсолютно закономерным. Потому что он великий предок не только Керея и Жанибека, но и всего казахского народа. Не нужно воспринимать постановки о ханах как обычную тематику. Потому что в первую очередь это – история всех казахов. Эту постановку посетил Президент и положительно оценил. Хочется выразить ему благодарность», - сказал Думан Рамазан.

Как отмечает исполнитель главной роли в спектакле Кайыржан Садык, для него было неожиданностью получить столь важную роль в таком юном возрасте.

«Мне всего 25, а по пьесе Жошы 40 лет. Я не хотел добавлять возраст, добавив седину своей бороде или поменяв голос. Потому что считаю, что важнее внутренний стрежень, а именно то, как человек себя ведет. Хотел передать возраст именно своим поведением, энергетикой. То есть, искал возможности показать возраст великого хана благодаря своей духовности. Готовиться к этой постановке мы начали еще в январе, но у нас параллельно было несколько других премьер, гастролей. По этой причине готовились мы к этой премьере с перерывами в течение 6 месяцев», - рассказывает главный герой.

Как отмечает актер, такая роль накладывает и большую ответственность.

«Поскольку эта пьеса в историческом жанре, я исследовал ее с исторической точки зрения. Информации о Джоши Хане очень много. Читал различные пьесы. Есть определенные факторы, которые не соответствуют моему возрасту: его возраст, поведение, характер, голос. Мой учитель Асанали Ашимов всю жизнь в театрах играл ханов, великих исторических личностей. Теперь такая честь выпала мне, чему я рад. Это моя первая главная роль такого масштаба. В театре работаю уже второй год, и мы играем разные роли. Если сегодня она главная, то завтра может быть просто массовка. К слову, у меня даже есть роль обычной бутылки, которая стоит на сцене как декорация. Мы ведь актеры и это наша работа», - добавил Кайыржан Садык.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев посетил премьеру спектакля «Жошы хан».

«Поздравляю! Очень замечательная постановка, и тема спектакля крайне актуальная. Подобные произведения очень важны для народа. В основе пьесы отличный сценарий, выразительный язык. Все артисты великолепно вжились в свои образы и передали их. Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности. Некоторые высказываются будто у казахов не было своей истории, государственности. Это искажение нашей истории. Желаю вам творческих успехов!» – сказал Глава государства.

Также Президент сообщил о своем решении присвоить Государственному академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К.Куанышбаева статуса «национальный». Соответствующий Указ будет опубликован в октябре в преддверии Дня Республики.