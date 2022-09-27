Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Премьера фильма «Дос-Мукасан» состоялась в Астане

    27 Сентября 2022, 09:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел закрытый премьерный показ самого ожидаемого фильма года «Дос-Мукасан». Художественная биографическая драма о легендарном музыкальном ансамбле выходит в широкий прокат 29 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный центр поддержки национального кино.

    Фильм снят студией «Aray Media Group» по сценарию Ефрата Шарипова, продюсером которого выступила Айгуль Байбек, а режиссером музыкальной драмы стал Айдын Сахаман. Историческую ленту сняли при поддержке Министерства культуры и спорта и Государственного центра поддержки национального кино.

    Генеральный продюсер кинокартины Айгуль Байбек отмечает: «Ансамбль «Дос-Мукасан» - это легенда, и для нас честь снять фильм про мэтров казахстанской эстрады. Это был мой первый проект, где я выступила в качестве генерального продюсера полнометражного фильма. Будучи профессиональным музыкантом мне было интересно изучать историю создания и лично общаться с основателями легендарного ансамбля. Мы старались передать через сюжет нашей картины реальную историю «Дос-Мукасана» и создать особую атмосферу музыкального духа того времени. Мы собрали ведущих специалистов в области кино, которые мастерски выполнили свою работу и создали кинопроизведение высшего качества».

    Режиссер фильма Айдын Сахаман также поделился своим мнением.

    «Немаловажное значение имеет профессионализм, музыкальность, харизма актеров, задействованных в фильме. Актерское мастерство наших молодых артистов позволило создать интересную для всех возрастных категорий картину. Для взрослого поколения - это возможность окунуться в атмосферу своей молодости, а подрастающее поколение сможет открыть для себя историю вокально-инструментального ансамбля», - отметил он.

    Для достоверной экранизации байопика и передачи неповторимого шарма основоположников казахского рока в качестве главных консультантов были приглашены основатели вокально-инструментального ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев. Актерский состав киноленты подобран по портретному сходству. Главные роли исполнили актеры Мейргат Амангелдин, Максат Сабитов, Елдос Шайкенов, Саят Макулбаев, Айганым Сагынбаева, Никита Погодаев, Нургиса Куанышбайулы и Абильмансур Сериков. Также в фильме дебютировали популярные блогеры и вайнеры Артур Аскарулы и Зухра Сайпи.

    «Авторам удалось передать самое главное - нашу любовь к музыке, наше настроение, атмосферу того времени. То, что долгие годы оставалось за кадром, за кулисами - трудности и интриги на нашем пути, сложности в сохранении собственного стиля вопреки советской идеологии, отношения и обиды внутри коллектива были показаны практически полностью без искажений», - делится впечатлениями о фильме основатель ансамбля Досым Сулеев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Никакой другой специальности, кроме врача, я не видел – хирург военного госпиталя в Астане
    Киноиндустрии Казахстана нужен новый импульс - Глава государства
    Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    В Астане запускают новый пригородный маршрут
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде