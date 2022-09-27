Премьера фильма «Дос-Мукасан» состоялась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел закрытый премьерный показ самого ожидаемого фильма года «Дос-Мукасан». Художественная биографическая драма о легендарном музыкальном ансамбле выходит в широкий прокат 29 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный центр поддержки национального кино.

Фильм снят студией «Aray Media Group» по сценарию Ефрата Шарипова, продюсером которого выступила Айгуль Байбек, а режиссером музыкальной драмы стал Айдын Сахаман. Историческую ленту сняли при поддержке Министерства культуры и спорта и Государственного центра поддержки национального кино.

Генеральный продюсер кинокартины Айгуль Байбек отмечает: «Ансамбль «Дос-Мукасан» - это легенда, и для нас честь снять фильм про мэтров казахстанской эстрады. Это был мой первый проект, где я выступила в качестве генерального продюсера полнометражного фильма. Будучи профессиональным музыкантом мне было интересно изучать историю создания и лично общаться с основателями легендарного ансамбля. Мы старались передать через сюжет нашей картины реальную историю «Дос-Мукасана» и создать особую атмосферу музыкального духа того времени. Мы собрали ведущих специалистов в области кино, которые мастерски выполнили свою работу и создали кинопроизведение высшего качества».

Режиссер фильма Айдын Сахаман также поделился своим мнением.

«Немаловажное значение имеет профессионализм, музыкальность, харизма актеров, задействованных в фильме. Актерское мастерство наших молодых артистов позволило создать интересную для всех возрастных категорий картину. Для взрослого поколения - это возможность окунуться в атмосферу своей молодости, а подрастающее поколение сможет открыть для себя историю вокально-инструментального ансамбля», - отметил он.

Для достоверной экранизации байопика и передачи неповторимого шарма основоположников казахского рока в качестве главных консультантов были приглашены основатели вокально-инструментального ансамбля Мурат Кусаинов и Досым Сулеев. Актерский состав киноленты подобран по портретному сходству. Главные роли исполнили актеры Мейргат Амангелдин, Максат Сабитов, Елдос Шайкенов, Саят Макулбаев, Айганым Сагынбаева, Никита Погодаев, Нургиса Куанышбайулы и Абильмансур Сериков. Также в фильме дебютировали популярные блогеры и вайнеры Артур Аскарулы и Зухра Сайпи.

«Авторам удалось передать самое главное - нашу любовь к музыке, наше настроение, атмосферу того времени. То, что долгие годы оставалось за кадром, за кулисами - трудности и интриги на нашем пути, сложности в сохранении собственного стиля вопреки советской идеологии, отношения и обиды внутри коллектива были показаны практически полностью без искажений», - делится впечатлениями о фильме основатель ансамбля Досым Сулеев.