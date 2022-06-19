Премьера балета «Шелковый путь» состоялась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В театре «Астана Балет» при полном аншлаге состоялась премьера балета «Шелковый путь» Мукарам Авахри на либретто казахстанского поэта Бахыта Каирбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Премьерный показ прошел с огромным успехом, зрители горячо аплодировали своим любимым артистам и постановочной группе, подарившим им волшебный синтез музыкально-хореографического искусства. Мероприятие посетил министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев.

«Шелковый путь – история о пути, о нити, связавшей непохожие друг на друга европейскую и азиатскую цивилизации. Настолько прочна была эта шелковая нить, что превратилась со временем в Великий Шелковый Путь. Традиции, культура, музыка – все объединилось в одном проекте. Люди говорят на разных языках, а язык искусства один – это язык души, чувств и эмоций», - поделилась Асель Исабаева, автор идеи балета «Шелковый путь».

«Для меня это не просто спектакль. Это порыв, возможность заниматься творчеством прислушиваясь к внутреннему голосу, интуиции. Тема Шелкового пути невероятно благодатна, и чем больше погружаешься в идею спектакля, тем отчетливее понимаешь, что она неисчерпаема и фантастически богата», - рассказала хореограф Мукарам Авахри.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: композиторы Арман Амар, Ренат Гайсин, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, художники по костюмам Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф Аскар Искаков, видеохудожник Нурлан Керей, художник по свету Роберт Даутов.

«Я был вдохновлен идеей и при создании музыки я старался использовать и играть на живых природных инструментах. Моей задачей было создать определенный акустический ландшафт для хореографии. Мы заранее оговорили и установили допустимые стилистические и практические границы свободы творчества каждого из нас, и я надеюсь, что наш союз стал результатом претворения в жизнь реальной художественной концепции взаимодействия музыки и хореографии», - отметил композитор Ренат Гайсин.

В этом спектакле нет главного героя, выстроенной сюжетной линии, только череда сменяющихся образов. Образы каравана, нефрита, шелка, нитей и амфор не только сами по себе выразительны, но и поразительно «сценичны», поэтому становятся источником вдохновения, дают пищу для фантазии, для поиска пластических решений и соответствующих им хореографических образов. Музыка и танец – вневременные явления, и они дают возможность свободно перемещаться из одной цивилизации в другую. Последовательность картин, действий погружает зрителя в бесконечный путь, в котором идеи и смыслы рождаются на стыке культур.

«В художественном плане мы стремились к минимализму, старались передать мысль через образ, который сразу вызывал бы ассоциацию с определенной культурой. Все образы как бы проплывают перед зрителем, перетекают один в другой, превращаются в метафоры жизни, напоминают о ее непостоянстве и бесконечной изменчивости», - поделился сценограф Аскар Искаков.

С ним соглашается и видеохудожник Нурлан Керей: «Сегодня мы все воспринимаем визуально, и необходимо, чтобы проекция, звук, свет и костюмы объединялись в единый ансамбль незабываемых ощущений. Стиль визуализации к данной постановке – минималистичный, и смысл можно понять исходя из сочетания форм и цвета проекций. Каждый зритель может дать волю ощущениям и фантазии, по-своему осмыслить и истолковать эту постановку».

«Выражаю особую благодарность всей постановочной команде, всем тем, кто «остался за кадром» но без кого спектакль бы не состоялся, и конечно же зрителям, без которых было немыслимо все наше творчество», - заключила Мукарам Авахри.

Премьера состоялась при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.