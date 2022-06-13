Премьера балета «Шелковый путь» состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 и 19 июня в театре «Астана Балет» состоится премьера балета «Шелковый путь» в хореографии Мукарам Авахри. Автором либретто выступил известный казахстанский поэт и сценарист Бахыт Каирбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сейчас подготовка вышла на финишную прямую. У артистов жесткий график репетиций: балетный зал они сменили на сцену. Бесспорно, последние дни до премьеры — самые ответственные, танцовщики под строгим взором своих наставников будут снова и снова проходить сцены из нового балета. Уже совсем скоро занавес театра «Астана Балет» распахнется, и под завораживающую музыку Армана Амара и Рената Гайсина зритель увидит удивительную историю о создании шелка и его великом пути, воплощенную в восхитительном танце. Идея о создании балета принадлежит арт-менеджеру театра Асель Исабаевой.

«За время работы над балетом «Шелковый путь» я узнал немало нового о самом шелке. И в этом плане меня всегда привлекает тема нового проекта, ибо я знаю себя и предвижу погружение в новые образы, ищу новую информацию, которая бы меня удивила, обрадовала, вдохновила. Этот увлекательный процесс я не представляю себе без тандема с хореографом. Не верю, что можно просто написать либретто, как если бы это был рассказ или притча. Только зная творчество Мукарам и ее упорство в поиске выразительных средств, верность своей творческой натуре, заражает и заряжает меня необходимой верой в то, что проект обязательно получится, ибо она знает, чего ей хочется и предвидит будущее проекта. Это и есть творчество, точнее, сотворчество. И именно эта вариативность отличает его от будничного ремесла, в котором превалирует штамп и тираж. Ведь мечтается все же – создать «нетленку», - сказал Бахыт Каирбеков, автор либретто.

Оригинальную сценографию Аскара Искакова и необыкновенные по красоте костюмы художников Асель Шалабаевой и Дины Буксиковой воссоздают художественно-производственные цеха театра. На передачу художественного замысла постановщика направлены и визуальные эффекты под руководством видеохудожника Нурлана Керея.

«Работа по созданию костюмов проходит в необычном направлении, немного нестандартно, чем принято в танцевальном балетном костюме, больше эксперимента и простоты. Наверное, поэтому Мукарам позвала нас с Диной, художников кино, в проект. Нам в свою очередь немного сложно, потому что стоит задача «создать костюм, не создавая костюма», без излишних деталей, сложностей и тяжеловесности, которая принята в историческом масштабном фильме. Не скажу, что минимализм, а скорее - меньше информативности в одежде, потому что основную информацию несет движение и тело артиста. Мы искали метафоры для создания костюмов. Нам кажется, что это про тонкое настроение Шелка, его путешествия из одной страны в другую, и эти нити шелка связываются в общую канву где-то в узлы, где-то в прозрачность. Здесь столкнулись со сложностью, передать этническое многообразие, не прибегая к изобильности деталей, через тонкую нюансировку форм и цвета. Мы планируем создать 220 комплектов костюмов, это около 750 наименований. Проект масштабный и интересный!» - сообщила Асель Шалабаева, художник по костюмам.