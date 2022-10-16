Премьера балета «Кармен-сюита» состоялась в «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 и 15 октября на сцене театра «Астана Балет» с грандиозным успехом состоялась премьера неповторимого алмаза балетного искусства XX века «Кармен-сюита», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Балет поставлен в хореографии Альберто Алонсо в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева. Перенос хореографии на сцену столичного театра осуществил солист Большого театра Тимофей Лавренюк.

Балет «Кармен-сюита» представляет собой хореографическую версию знаменитой оперы Ж. Бизе в транскрипции Родиона Щедрина. Образ Кармен в спектакле становится символом любви – любви честной и требовательной, любви колоссального полета чувств, на которые не способен ни один из встретившихся ей мужчин.

События разворачиваются на фоне оригинальных декораций: сценическое пространство превращено в полукруглый дощатый загон, обозначающий и место боя быков, и обобщенно-метафорическую арену жизни, на которой разыгрывается трагедия человеческого бытия. «Кармен-сюита» неразрывно связана с неповторимой индивидуальностью великой балерины и, в тоже время, обретает новую жизнь на сцене театра «Астана Балет».

«В данном балете важно обладать особым темпераментом и актерским мастерством. «Кармен-сюита» всегда будет отличаться, потому что каждый исполнитель вносит в свою партию что-то свое, что-то новое. Его любят во всем мире, потому что в балете показаны всем знакомые обычные человеческие чувства, жизненные ситуации, любовь, ненависть, предательство, нежность, злость в какие-то моменты, несбыточные мечты. Каждый человек, пропуская это через себя, переживает вместе с персонажами», – отметил постановщик Тимофей Лавренюк.

Главные партии в спектакле исполнили артисты театра «Астана Балет»: Кармен – Айнур Абильгазина и Айжан Мукатова, Хозе – Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, Тореро – Байхадам Тунгатаров и Айдан Калжан.

Премьера состоялась при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.





Фото: astanaballet.com