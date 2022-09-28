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    Премьера балета «Кармен-сюита» состоится в театре «Астана Балет»

    28 Сентября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 и 15 октября на сцене театра «Астана Балет» состоится премьера одноактного шедевра - балета «Кармен-сюита». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Это неповторимый алмаз балетного искусства XX века: яркая, насыщенная контрастами, музыка, интересная хореографическая концепция, рожденная под влиянием неповторимой личности Плисецкой, мечтавшей о роли Кармен с начала своей сценической карьеры.

    Первая премьера Х юбилейного сезона пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева. Перенос хореографии на сцену столичного театра осуществляет солист Большого театра России Тимофей Лавренюк.

    «История жизни свободолюбивой, пылкой и страстной Кармен служит источником вдохновения для многих балетмейстеров, лучшие балерины стремятся станцевать эту партию. Сегодня этот шедевр ставится и исполняется по всему миру, и с каждой постановкой обретает новую жизнь и новый облик. Образ Кармен - это олицетворение страстного темперамента, женской неотразимости и независимости», - пояснил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

    В 1875 году появляется один из самых знаменитых оперных шедевров «Кармен» Жоржа Бизе. С тех пор образ испанской цыганки неразрывно связан с музыкой великого француза. Мировая премьера балета «Кармен-сюиты» состоялась 20 апреля 1967 года на сцене Большого театра. В центре балета – трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе, которого она покидает ради молодого Тореро.

    Музыкальную транскрипцию на темы оперы написал композитор Родион Щедрин, работавший над партитурой с невероятной увлеченностью. Ему удалось добиться истинной виртуозности в передаче посредством музыки тончайших психологических нюансов великой оперы Жоржа Бизе и новеллы Проспера Мериме. А благодаря яркой и неординарной хореографии кубинского балетмейстера Альберто Алонсо, блестяще передающей чувства и чаяния героев, «Кармен-сюита» для многих почитателей танцевального искусства превратилась в любимый балет и стала достоянием лучших театральных сцен.

    Спектакль будет показан в один вечер с другим одноактным балетом «Орфей и Эвридика» в стиле неоклассики с элементами модерна, премьерой которого триумфально завершился девятый театральный сезон. Хореографом выступила Кристина Полин, ученицы великого Джона Ноймайера.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура Астана Балет
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