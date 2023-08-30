Премьер Японии съел морепродукты из Фукусимы, чтобы развеять опасения

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида и несколько членов кабинета министров в среду съели морепродукты, добытые в море недалеко от префектуры Фукусима, чтобы развеять опасения по поводу сброса Японией очищенной радиоактивной воды с АЭС в океан. Премьер, видимо, попытался развеять опасения по поводу возможного негативного воздействия сбрасываемой воды с АЭС Фукусима на здоровье человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, отвечающий в правительстве за ядерную политику, заявил, что на обед подали сашими из морского окуня, камбалы и осьминога, добытых у берегов Фукусимы.

«Нам необходимо информировать людей как в стране, так и за рубежом о безопасности морепродуктов, выловленных в море недалеко от АЭС», - заявил Я. Нисимура журналистам после встречи в офисе Премьер-министра.

В прошлый четверг Япония начала сброс очищенной радиоактивной воды с разрушенной АЭС Фукусима в Тихий океан, несмотря на опасения местных рыболовецких компаний и соседних стран по поводу влияния на окружающую среду.

Власти Японии утверждают, что из воды перед ее сбросом в процессе очистки удаляется большая часть радионуклидов за исключением трития.

Как говорят аналитики, тритий менее вреден для здоровья человека, чем другие радиоактивные материалы, такие как цезий и стронций, поскольку он дает слабое излучение и не накапливается в организме.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что метод сброса воды Японией соответствует мировым стандартам безопасности и радиационное воздействие на людей и окружающую среду будет совсем незначительным.

Китай, резко осуждающий сброс воды в океан, сразу же ввел полный запрет на импорт рыбной продукции из Японии.