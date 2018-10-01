Премьер в ВКО ознакомился с реализацией поручений Президента по доступности жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в ходе рабочей поездки Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев ознакомился с проводимой в регионе работой по повышению качества и доступности жилья, а также на примере нового детского сада осмотрел условия предоставления дошкольного образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В своем Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства Н. Назарбаев назвал наличие качественного и доступного жилья одним из основных факторов для создания комфортной среды проживания.

На примере строящегося в Семее микрорайона Карагайлы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реализации в регионе поручений Главы государства по повышению качества и доступности жилья. Микрорайон, возводимый по программе «Нұрлы жер», спроектирован в северной части правого берега города в экологически чистом районе на свободной территории, площадью 200 тыс. га с жилищным фондом 787 тыс. м². Премьер-Министру презентовали проект плана жилого массива «Аксай», который обеспечит жильем более 25 тыс. человек.

Следует отметить, что здесь, с учетом поставленных Главой государства задач, будут также возведены объекты социальной инфраструктуры. Планируется строительство двух общеобразовательных школ по 1200 мест, трех детских садов по 370 мест, детского реабилитационного центра на 150 мест и т. д. Проект культурно-спортивного комплекса «Абай Арена» представляет собой трёхэтажное здание со спортивным залом, вместимостью на 5000 зрительских мест. В комплексе предусмотрено размещение бассейнов и других помещений для различных занятий спортом.

Аким области Д. Ахметов также доложил о других инфраструктурных проектах региона в рамках реализации Программы «Нұрлы жер». В настоящее время в Восточно-Казахстанской области за счет всех источников финансирования в жилищное строительство направлено 18,6 млрд тг инвестиций. Введено 195,1 тыс. м² жилья или 1823 жилищ, из них 629 индивидуальных дома. В 2018 г. план ввода жилья увеличился на 8% и составляет 410,5 тыс. м². Далее объемы будут увеличиваться по нарастающей - к 2021 г. составит 517,1 тыс. м². Для достижения поставленных задач в области в 2018-2020 гг. планируется строительство 184 домов (15 905 квартир). В настоящее время ведется строительство 81 многоквартирного дома (6497 кв.), из них 45 домов (3576 кв.) планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. В 2018 г. начато строительство 54 индивидуальных жилых домов (5,1 тыс. м²) в Усть-Каменогорске и 50 индивидуальных домов (5 тыс. м²) в Семее с подведением инженерно-коммуникационной инфраструктуры.







Кроме того, Премьер-Министр вблизи жилого района Карагайлы посетил детский сад на 320 мест, где ознакомился с качеством предоставления дошкольного образования. Строительство детского сада велось в рамках государственно-частного партнерства и завершилось в августе текущего года. В свете реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» созданы все условия, необходимые для предоставления качественных образовательных услуг. Б. Сагинтаев ознакомился с новыми образовательными технологиями, направленными на всестороннее развитие детей. Вместе с тем, в своей профессиональной деятельности воспитатели будут применять методические инструментарии, способы и приемы обучения, соответствующие новейшей модели интеллектуального развития.