Премьер РК встретился с министром туризма Израиля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов отметил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке и в нынешних реалиях наши страны должны приложить большие усилия для оживления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере, в аграрной отрасли и по развитию туристического потенциала.

Фото: primeminister.kz

