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    Премьер РК встретился с министром туризма Израиля

    13 Июля 2022, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Алихан Смаилов отметил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке и в нынешних реалиях наши страны должны приложить большие усилия для оживления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере, в аграрной отрасли и по развитию туристического потенциала.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм Израиль Алихан Смаилов
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