Премьер РК представил инициативы по развитию экономического сотрудничества в рамках ШОС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкент принял участие в 18-ом заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором выдвинул ряд инициатив по укреплению практического сотрудничества стран-участниц Организации в торгово-экономической, инвестиционной, цифровой, транспортной и других сферах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе встречи в узком составе А. Мамин предложил активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС, совместно разработать «Дорожную карту» по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов Организации, возобновить встречи министров финансов и глав центральных банков государств-членов ШОС.

Глава Правительства Казахстана отметил результативную работу сторон в транспортно-логистическом направлении. А. Мамин предложил расширить участие государств-наблюдателей в механизмах взаимодействия государств-членов ШОС в железнодорожной сфере, ускорить внедрение автоматизированной системы выдачи бланков разрешений для автомобильных перевозок грузов и утвердить совместную Программу развития автомобильных дорог государств-членов ШОС.

Премьер-Министр РК заявил о необходимости вовлечения национальных палат предпринимателей в работу по практической реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, а также важности разработки Единого списка инвестпроектов ШОС для его продвижения в контактах Секретариата ШОС с международными финансовыми учреждениями.

На заседании в расширенном составе глава Правительства Казахстана подчеркнул необходимость развития торгово-экономического сотрудничества в формате многостороннего диалога между ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и ЕС.

«Особого внимания заслуживает инициатива Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о «Трех диалогах» по установлению партнерских отношений с крупными региональными объединениями и проектами Европы и Азии», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства Казахстана пригласил страны-участницы ШОС использовать площадку МФЦА для тестирования новых финансовых продуктов и технологий.

«На сегодня такой возможностью уже воспользовались финтех компании Китая, России и Узбекистана», - подчеркнул Премьер-Министр РК.

А. Мамин выступил с инициативой создания Совета по развитию цифровой экономики.

«Совет мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению в наших странах таких новых технологических элементов, как 5G, «Умные города», большие данные, блокчейн, цифровые активы, а также строительства и размещения дата-центров, развития транзита данных, участия в глобальном рынке цифровых услуг», - сказал Премьер-Министр РК.

нлава Правительства призвал страны ШОС использовать созданный в Казахстане Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов для обмена передовыми практиками и развития стратегий устойчивого роста.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что «роль и потенциал Шанхайской организации сотрудничества далеко не исчерпали себя. За этой Организацией большое будущее», - сказал А. Мамин.

По итогам заседаний СГП ШОС в узком и расширенном составах приняты 14 документов, в том числе совместное коммюнике, новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта, регламент Консорциума экономических аналитических центров ШОС, Программа развития экологического благополучия городов ШОС и др.