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    Премьер РК поручил приступить к развитию Имантау-Шалкарской курортной зоны

    1 Июня 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил утвердить план развития Имантау-Шалкарской курортной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству культуры совместно с Министерством экологии и акиматом Северо-Казахстанской области утвердить план развития Имантау-Шалкарской курортной зоны и приступить к практической реализации предусмотренных мероприятий», - сказал Алихан Смаилов на заседани Правительства.

    Глава Кабмина подчеркнул, что поручения Президента должны быть исполнены в срок.

    «Как вы знаете, есть соответствующее поручение Главы государства, которое должно быть четко исполнено. Ералы Лукпанович, общий контроль за вами», - добавил Алихан Смаилов.

    Ранее он заявил, что туризм является очень перспективной отраслью экономики. До пандемии на сферу туризма приходилось около 10% мирового совокупного продукта, 30% мирового экспорта услуг, 7% мировых инвестиций, 10% рабочих мест и 5% всех налоговых поступлений. По оценкам экспертов, восстановление международного туризма может занять от 2 до 4 лет.

    Имантауско-Шалкарская курортная зона включена в топ-10 приоритетных проектов республиканского значения и Госпрограмму развития туристской отрасли Казахстана на 2019-2025 годы.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Северо-Казахстанская область Туризм Экология Акимат Минкультуры Регионы Общество Минэкологии
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