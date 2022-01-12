Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премьер поручил Кабмину озвучить конкретные механизмы по утильсбору

    12 Января 2022, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений в сфере реального сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. По вопросу утилизационного сбора поручаю Министерству экологии совместно с Минфином, Министерством нацэкономики и другими заинтересованными госорганами внести соответствующие предложения с конкретными механизмами реализации. Второе. Поручаю Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции, Генеральной прокуратурой и другими госорганами разработать комплекс мер по вопросам регулирования рынка нефтепродуктов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    В третьих, по его словам, одним из дополнительных источников дохода бюджета должны стать акцизы для производителей бензина и посредников.

    Министерству энергетики совместно с Министерствами финансов, нацэкономики поручено в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения.

    «Четвертое. Министерству индустрии совместно с Министерством нацэкономики, отраслевыми Министерствами в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности. Пятое. Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, Фондом «Самрук-Казына» и НПП «Атамекен» провести анализ эффективности деятельности группы компаний Фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию», - поручил Премьер.

    «Шестое. Для качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ поручаю Министерству сельского хозяйства принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению и своевременному субсидированию производителей сельхозпродукции. Седьмое. Поручаю Министерствам экономики и иностранных дел разработать новую Концепцию инвестиционной политики», - заключил Глава кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами