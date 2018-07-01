Премьер ознакомился с реализацией программ «Нұрлы жер» и «7-20-25» в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Бакытжан Сагинтаев посетил строящийся микрорайон в поселке Зачаганск, а также осмотрел рабочие залы спецЦОНа, где ознакомился с автоматизацией процесса предоставления госуслуг по принципу «одного окна», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе осмотра строящегося многоквартирного жилого дома Премьер-министру доложили, что объект будет введен в эксплуатацию в июле 2018 г. Аким Уральска М. Мукаев сообщил, что государственные жилищные программы, озвученные Главой государства, реализуются полным ходом. За 2015-2017 гг. объем ввода жилья увеличился на 159%.

«В 2018 году в сферу строительства выделено 13 млрд тг. На сегодняшний день ведется строительство 43 жилых домов (6 400 квартир): в рамках государственных программ - 21 дом на 3 200 квартир, в рамках государственно-частного партнерства - 10 многоэтажных жилых домов на 1 400 квартир, за счет средств частных инвестиций - 12 многоэтажных жилых домов на 1 600 квартир с общей площадью квартир 80,5 тыс. м²», - сообщил аким Уральска М. Мукаев.

Наряду с этим, в рамках новой жилищной программы «7-20-25» и за счет частных инвестиций на окраине областного центра началось освоение нового микрорайона «Акжайык», общей площадью 425 га. Здесь планируется строительство 150 многоэтажных жилых домов.

Кроме того, в регионе на принципах государственно-частного партнерства ведется строительство новых домов на месте снесенных аварийных и ветхих. Так, в 2017 году в Уральске снесены 7 аварийных домов, на месте которых ведется строительство новых зданий. В текущем году производится снос 13 домов, признанных аварийными.

В продолжение рабочей поездки Премьер-Министр Б. Сагинтаев посетил новый специализированный Центр обслуживания населения, где ознакомился с методами предоставления государственных услуг по принципу «одного окна». Как отметил директор спецЦОНа М. Басаров, за два месяца работы сотрудниками центра оказано более 15 тыс. различных услуг.

«Жители города перешли на более удобный формат получения услуг. Перерегистрацию авто и обмен водительских удостоверений они проводят в онлайн-режиме. Ранее время получения данных услуг составляло около 6 часов, теперь с помощью новых возможностей центра автовладельцы тратят на это около 90 минут. Ежедневно в специализированном ЦОНе оказываются в среднем 350-370 услуг. Планируется, что в спецЦОНе ежегодно будут обслуживать до 70 тысяч автовладельцев», - сообщил М. Басаров.