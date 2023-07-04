Премьер - о ситуации с аварией на АНПЗ и МАЭК: Никакого дефицита ГСМ не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создана госкомиссия по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за отключения на энергокомбинате в Актау энергоблока сработала система автоматической защиты. На сегодня энергоснабжение восстанавливается. Энергосистема данных регионов синхронизирована с Западным энергетическим узлом», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер также отметил, что на Атырауском нефтеперерабывающем заводе технологических нарушений не выявлено. Своевременно были приняты меры безопасной остановки завода.

«На данный момент завод восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия. Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также сообщил, что по поручению Глава государства уже создана под председательством Премьер-Министра Специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии.