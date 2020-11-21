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    Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Туркестане

    21 Ноября 2020, 17:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Премьер-Министр РУ Абдулла Арипов провели встречу в городе Туркестан. Главы Правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК.

    Особое внимание уделено реализации Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между РК и РУ на 2020-2022 гг., вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и др. Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе. По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.

    Главы правительств приняли участие в церемонии открытия в г. Туркестан казахстанско-узбекского совместного предприятия по производству текстильных изделий «Turkistan Textile». Швейная фабрика размещена на площади 2 га в индустриальной зоне «Turkistan». Объем инвестиций – 700 млн тг. Проектная мощность производства – 13 тыс. текстильных изделий в месяц. Предприятие позволит создать свыше 1 тыс. новых рабочих мест для женщин, в том числе с особыми потребностями. А. Мамин ознакомил А. Арипова с новыми объектами социальной, спортивной, транспортной и туристической инфраструктуры города Туркестан – международным аэропортом, конгресс-холлом, центром «Ұлы Дала Елі», стадионом «Туркестан Арена», Дворцом школьников, гостиницей «Rixos Turkestan», а также ходом строительства многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай» и мечети на 5 тыс. мест.

    Главы правительств посетили мавзолей Х.А. Яссауи, культурно-исторический музей «Азрет-Султан» и возложили цветы к памятнику Абая.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Туркестанская область Узбекистан Регионы
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