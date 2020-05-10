Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана дали старт строительству микрорайона в поселке Мырзакент

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с Премьер-Министром РУ Абдуллой Ариповым в п. Мырзакент Мактааральского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Главы Правительств осмотрели подтопленные территории Мактааральского района, а также посетили села Нурлыжол, Оргебас и Фирдоуси Жанажольского сельского округа, где ознакомились с проводимыми работами по ликвидации последствий наводнения.

В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано свыше 1300 человек и 220 единиц техники, в том числе более 200 специалистов и около 100 пожарных машин, экскаваторов, тракторов, водонасосов и других технических средств из Узбекистана.

В административном центре Мактааральского района — поселке Мырзакент — Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана ознакомились с планом строительства нового микрорайона, провели встречу с местными жителями и приняли участие в церемонии закладки фундамента первых жилых домов.

Всего в п. Мырзакент планируется строительство индивидуальных жилых домов, школы, детского сада и фельдшерских пунктов для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения. Строительные работы будут проводиться совместно специалистами РК и РУ.

А. Мамин и А. Арипов проинспектировали ход работ по восстановлению разрушенных домов в селе Фирдоуси и провели встречу с местными жителями.

Премьер-Министр РК отметил, что по поручению Главы государства пострадавшие от подтопления жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый из них получит 100 тыс. тенге из республиканского бюджета. При этом спонсорскую помощь пострадавшим также оказывают представители деловых кругов.



