Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина с Главой правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республиике.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Особое внимание главы правительств уделили вопросу обеспечения дальнейшей слаженной и согласованной работы контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-казахстанском участке государственной границы для беспрепятственного прохождения граждан и товаров в обе стороны. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов через казахстанско-кыргызскую границу нет.