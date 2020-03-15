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    Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор

    15 Марта 2020, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина с Главой правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республиике.

    В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества.

    Особое внимание главы правительств уделили вопросу обеспечения дальнейшей слаженной и согласованной работы контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-казахстанском участке государственной границы для беспрепятственного прохождения граждан и товаров в обе стороны. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов через казахстанско-кыргызскую границу нет.

    Автор:

    Премьер-министр РК Кыргызстан
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