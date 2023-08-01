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    Премьер-Министры Казахстана и Грузии встретились в Алматы

    1 Августа 2023, 19:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ключевые вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики обсудили Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и Премьер-Министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

    Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. За прошедшие 6 месяцев объем торговли между странами увеличился почти на 30% и составил $190 млн. При этом для дальнейшего наращивания объемов товарооборота работает соответствующая Межправительственная комиссия.

    Премьер-Министр также отметил, что в рамках двусторонних отношений все большую роль играет взаимодействие в транзитно-транспортной сфере. Так, на сегодня между странами стремительно укрепляется партнерство по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). За 6 месяцев текущего года объем перевозок грузов по Среднему коридору уже вырос на 77% и составил 1,3 млн тонн. Алихан Смаилов добавил, что достигнутые межгосударственные договоренности придали дополнительный импульс дальнейшему развитию данного коридора. В частности, особую значимость имело продвижение вопросов по цифровизации, обеспечению стабильных тарифов на перевозки и созданию единого логистического оператора по маршруту. «Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита. В целом Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям», — подчеркнул Премьер-Министр.

    Со своей стороны Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность Грузии укреплять эффективное взаимодействие с Казахстаном по всему спектру двустороннего сотрудничества. «Ранее мы обсуждали амбициозные планы по реализации проектов, которые интересны обеим нашим странам. Большое внимание мы уделяем развитию Среднего коридора и совместным планам в этом направлении. Подписана соответствующая Дорожная карта. Недавно я посетил Китай, и у нас была хорошая дискуссия с китайским правительством. Я упомянул наш план, дорожную карту относительно будущего ТМТМ. Я верю, что наше сотрудничество и далее будет эффективным», — сказал Премьер-Министр Грузии.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматы Экономика Грузия Международная деятельность РК Алихан Смаилов
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