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Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июня 2021, 17:24
Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Республики Беларусь Романом Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. Главы Правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, транспортно-логистической, строительной сферах, промышленной кооперации и образовании, а также регионального взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

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В г. Костанае А. Мамин и Р. Головченко ознакомились с проектами развития совместного производства продукции сельхозмашиностроения. На базе АО «АгромашХолдинг KZ» производится сборка комбайнов «Есиль» по технологии завода «Гомсельмаш» с увеличением объема производства до 1 тыс. ед. в год. При этом в краткосрочный период уровень локализации продукции будет доведен до 60%.

Главы Правительств двух стран ознакомились с планами развития предприятия «МТЗ Казахстан». На заводе идет строительство новых корпусов, что позволит увеличить объем производства до 4 тыс. тракторов в год. На базе Локализационного центра АО «АгромашХолдинг KZ» в г. Костанае совместно с белорусской компанией «КУВО» в конце 2022 года планируется открыть производство многослойных стеклопакетов для сельскохозяйственной и автомобильной техники в объеме 30 тыс. комплектов в год и локализацией на уровне не менее 70%. Совместно с ООО «Белкарпластик» в г. Костанае будет открыто производство изделий из композиционных материалов для отрасли машиностроения.

В сфере АПК стороны планируют развивать сотрудничество по строительству в Казахстане молочно-товарных ферм с привлечением белорусских технологий. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе прошедших встреч представителей деловых кругов двух стран.

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Достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в стройиндустрии. Так, компания «БелВудДоорс» и ТОО «Самрук-Казына Констракшн» намерены открыть в индустриальной зоне г. Нур-Султан производство дверей мощностью 250 тыс. дверей в год. Стоимость проекта – 5,5 млрд тг. Далее аналогичный проект планируется реализовать в г. Алматы.

В Казахстане также будет открыто совместное производство керамической плитки мощностью 2 млн кв. м. По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Премьер-Министры двух стран посетили производственную площадку ТОО «СарыаркаАвтопром» в г .Костанае, а также крупнейшее предприятие РК по переработке железных руд, доломита, известняка, строительного щебня — АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» в г .Рудном.

В г. Нур-Султане главы Правительств двух стран посетили завод модульного домостроения ModeX, АО «Локомотив құрастыру зауыты», Международный финансовый центр «Астана» и другие объекты.


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