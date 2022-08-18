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    Премьер-Министру РК доложили о модернизации таможенных пунктов

    18 Августа 2022 18:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов сообщил, что в настоящее время проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и Главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане.

    Реконструкцию планируется произвести в два этапа: в 2022-2023 годах – «Достык авто», «Достык Ж/Д», «Майкапчагай», «Бахты», «Кольжат», «Тажен», «Капланбек», «Темир Баба»; в 2023-2024 годах – «Атамекен», «Казыгурт» и ГДУ.

    В результате до 8 раз будет увеличена пропускная способность пунктов, с 2 часов до 25 минут сокращено время их прохождения. Кроме того, планируется реализовать меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков.

    На сегодняшний день все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства по всем объектам планируется утвердить графики проведения работ, чтобы контролировать их качественное и своевременное выполнение.

    По итогам совещания Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.

    «Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта», - сказал Премьер-Министр.


    Фото: primeminister.kz
    #Правительство РК #Премьер-министр РК #Алихан Смаилов
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