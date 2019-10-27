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    Премьер-министром Бельгии стала женщина

    27 Октября 2019, 17:34

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министром Бельгии назначена Софи Уилмс, которая заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Politico.

    Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять С.Уилмс, которая была министром по вопросам бюджета.

    С.Уилмс будет первой женщиной, которая займет этот пост. Она будет возглавлять временное правительство до тех пор, пока партии не договорятся о формировании кабмина.

    Временное правительство имеет лишь 38 из 150 мест в парламенте Бельгии после того, как союзник либерального «Реформаторского движения» Ш.Мишеля националистический «Новый фламандский альянс» в декабре 2018 года вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.

    Правительство было еще более ослаблено во время парламентских выборов в мае. С тех пор партии ведут переговоры о формировании нового правительства.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия
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