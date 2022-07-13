Премьер-министра Великобритании изберут из восьми кандидатов

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Правящая в Великобритании Консервативная партия сообщила, что за должность нового премьер-министра страны поборются восемь кандидатов, в том числе министр иностранных дел Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави и бывший министр финансов Риши Сунак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По словам главы «Комитета 1922» (руководящего органа Консервативной партии) Грэма Брэди, первый раунд голосования среди членов парламентской фракции тори состоится 13 июля, а восемь кандидатов получат возможность выступить перед депутатами уже во вторник вечером. Каждый из них будет говорить в течение 12 минут.

В первом раунде будут отсеяны кандидаты, которые получат менее 30 голосов (если таковые найдутся). После этого состоятся еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента на должность лидера. Их кандидатуры будут вынесены на всеобщее голосование членов Консервативной партии (не только депутатов).

Окончательные результаты выборов нового лидера тори - и имя нового премьер-министра страны - станут известны 5 сентября.

7 июля Борис Джонсон заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне скандала вокруг назначения на важную должность в парламенте политика, которого обвиняют в сексуальных домогательствам. Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.

Джонсон утверждал, что ничего об этом не знал, но затем появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично. Премьеру пришлось извиниться, а после этого в отставку подали более 50 министров его кабинета.

Ранее от участия в премьерской гонке отказались министр обороны Бен Уоллес, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и министр внутренних дел Прити Пател.

На должность главы правительства Великобритании претендуют такие политики:

Кеми Баденок. Депутат парламента с 2017 года, в течение примерно двух лет была министром в правительстве Бориса Джонсона по вопросам местного самоуправления, религии, делам женщин и равным возможностям.

Суэлла Брейвермен. Министр юстиции Англии с 2020 года. В предыдущем правительстве Терезы Мэй занималась брекситом, но подала в отставку из-за предложенного премьером проекта итогового договора.

Джереми Хант. Член нижней палаты Парламента с 2005 года, в 2010 году вошел в правительство Дэвида Кэмерона как министр культуры. Также в правительстве Кэмерона Хант занимал должности министра здравоохранения и иностранных дел. В 2019 году Хант дошел до финала выборов лидера тори, но в итоге уступил Борису Джонсону.

Пенни Мордонт. В 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии.

Риши Сунак. Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.

Лиз Трасс. Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников.

Том Тугендхат. Бывший военный, служивший в Ираке и в Афганистане, которого давно прочат в лидеры партии консерваторов. С 2020 года он возглавляет комитет по международным отношениям Палаты общин. Тугендхат критиковал решение Запада - и прежде всего США - вывести войска из Афганистана, также жестко высказывался о действиях России в Украине.

Надим Захави. Родился в Ираке, вместе с семьей приехал в Британию вскоре после прихода к власти Саддама Хуссейна. В 2010 году избрался в Парламент от округа Стратфорд-он-Эйвон. Был заместителем министра по делам вакцинации в правительстве Джонсона, также работал министром образования. После ухода Сунака с поста министра финансов Захави получил этот, второй по значимости в правительстве, пост.