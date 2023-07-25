Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Премьер-Министр: В двух областях отмечается низкий уровень освоения средств по программе «Ауыл - Ел бесігі»

    25 Июля 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов назвал регионы, где отмечается низкий уровень освоения выделенных на программу «Ауыл - Ел бесігі» средств. Глава Кабмина заявил, что неэффективное планирование и использование бюджетных средств приводит к срывам сроков введения объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ежегодно увеличиваем финансирование на реализацию проекта «Ауыл - Ел бесігі». За три прошедших года на эти цели из республиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге. Реализовано свыше 3,7 тысячи проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в более чем тысяче сел. Создано порядка 33 тысяч рабочих мест. В текущем году из республиканского бюджета выделено 198,2 млрд тенге», - отметил на заседании Правительства Премьер-Министр РК.

    Также будет реализовано почти 2 тысячи проектов в 800 населенных пунктах.

    «Хорошую динамику по освоению выделенных средств мы видим в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Однако низкий уровень отмечается в Алматинской и области Улытау. Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов. К примеру, строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу области Улытау в 2022 году профинансированы в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены. В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 км должно было быть завершено в прошлом году. Но из запланированного объема введено в эксплуатацию только 26,5 км. Значит, 50% плана еще не выполнено», - отметил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматинская область Бюджет Ауыл – Ел бесігі Алихан Смаилов Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    2,4 трлн тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане
    Алихан Смаилов провел заседание по вопросам модернизации экономики
    Уйдет ли АрселорМиттал из Казахстана – комментарий вице-премьера
    Подорожает ли хлеб в Казахстане – ответ Минсельхоза
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 10 человек погибли при крушении частного самолета в России