Премьер-Министр: В двух областях отмечается низкий уровень освоения средств по программе «Ауыл - Ел бесігі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов назвал регионы, где отмечается низкий уровень освоения выделенных на программу «Ауыл - Ел бесігі» средств. Глава Кабмина заявил, что неэффективное планирование и использование бюджетных средств приводит к срывам сроков введения объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы ежегодно увеличиваем финансирование на реализацию проекта «Ауыл - Ел бесігі». За три прошедших года на эти цели из республиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге. Реализовано свыше 3,7 тысячи проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в более чем тысяче сел. Создано порядка 33 тысяч рабочих мест. В текущем году из республиканского бюджета выделено 198,2 млрд тенге», - отметил на заседании Правительства Премьер-Министр РК.

Также будет реализовано почти 2 тысячи проектов в 800 населенных пунктах.

«Хорошую динамику по освоению выделенных средств мы видим в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Однако низкий уровень отмечается в Алматинской и области Улытау. Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов. К примеру, строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу области Улытау в 2022 году профинансированы в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены. В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 км должно было быть завершено в прошлом году. Но из запланированного объема введено в эксплуатацию только 26,5 км. Значит, 50% плана еще не выполнено», - отметил Алихан Смаилов.