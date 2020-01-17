Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

КИЕВ. Укринформ - КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я пришел на должность выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения в парламент», - написал А. Гончарук.

Как сообщил Офис Президента Украины в Twitter, Владимир Зеленский получил представленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке.

«Президент Украины получил представленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно», - говорится в сообщении.

Фото: www.kmu.gov.ua