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    Премьер-Министр РК выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в области Абай

    13 Июня 2023, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заседание Правительства РК началось с минуты молчания в память о погибших при лесном пожаре в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, возник крупный пожар, появилась угроза ряду населенных пунктов, была проведена эвакуация жителей. В Семее введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Глава нашего государства отменил свой зарубежный визит, чтобы лично проконтролировать принимаемые меры по тушению пожара. Регулярно проводились заседания координационного штаба. К сожалению, погибли люди, мы потеряли 14 человек, которые пытались противостоять огню. От имени Правительства выражаем соболезнования родным и близким погибших. Предлагаю почтить их память минутой молчания», - сказал Алихан Смаилов, открывая работу заседания Правительства.

    Ранее сообщалось, что в настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается.

    В тушении задействованы более 1 800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

    Автор:

    Серик Сабеков

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