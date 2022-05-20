Премьер-Министр РК выразил соболезнования народу ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 20 мая, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане, где выразил соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В беседе с послом ОАЭ в нашей стране Мухаммедом Саидом Мухаммедом Аль-Арики глава Правительства отметил неоценимый вклад и особую роль шейха Халифа бен Заида Аль Нахаяна в развитии дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян был дальновидным и мудрым политиком, который посвятил всю свою жизнь бескорыстному служению народу Объединенных Арабских Эмиратов. Во время его правления страна стала процветающей и передовой во многих сферах. От имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования народу и Правительству ОАЭ в связи с невосполнимой утратой», — сказал Алихан Смаилов.

Во время посещения посольства Премьер-Министр РК также оставил запись в книге соболезнований.