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    Премьер-Министр РК встретится с семьями погибших шахтеров в Карагандинской области

    19 Августа 2023, 11:24

    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область, где встретится с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская», и проведет оперативное совещание с руководством акимата и центральных госорганов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В городе Шахтинске Премьер-Министр РК в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого продолжаются. Алихан Смаилов также встретился с супругой шахтера Армана Кашкея, погибшего на шахте имени Ленина в ноябре прошлого года.

    Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

    Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

    Также 18 августа нашли тело третьего горняка в шахте «Казахстанская»

    Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

    В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

    Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Карагандинская область Происшествия Алихан Смаилов
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