Премьер-Министр РК встретился с президентом Международной федерации тенниса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодействия в контексте развития тенниса и продвижения данного вида спорта в Казахстане.

«Теннис является одним из самых зрелищных и популярных видов спорта в мире. Миллионы болельщиков и постоянно растущий интерес являются тому подтверждением. Казахстан не стал исключением. Сегодня теннис вызывает особый интерес у граждан нашей страны. Это одно из приоритетных направлений на пути укрепления спортивного имиджа страны в мировом сообществе», - сказал А. Смаилов.

Дэвид Хаггерти подчеркнул, что в Казахстане уделяется особое внимание созданию благоприятных условий для регулярных занятий теннисом, воспитанию профессиональных теннисистов и всесторонней поддержке юных игроков.

В республике большим теннисом занимаются более 33 тыс. человек, в том числе 15 тыс. детей. Всего в стране функционирует 46 теннисных залов. В областных детско-юношеских спортивных школах открыты 30 отделений тенниса.

В целях соревновательной практики игроков в стране ежегодно проводятся около 40 международных турниров, в том числе турниры ATP Challenger, ITF Women’s, World Tennis Tour: Men’s, Women’s, ITF Junior, ATF Junior 14&.

Отметим, что президент ITF прибыл в г. Нур-Султан в рамках предстоящего квалификационного этапа в финал командного чемпионата мира по теннису среди женщин между сборными Казахстана и Германии, который состоится 15-16 апреля т.г.



