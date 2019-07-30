Премьер-Министр РК встретился с министром экономики и финансов Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Входе переговоров обсуждены актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического, инвестиционногосотрудничества между Казахстаном и Францией.

«Францияявляется ключевым торгово-экономическимпартнером в Европейском союзе», — сказал Аскар Мамин, отметив важностьреализации торгово-экономической повестки, обозначенной Первым Президентом РК — Елбасы Н. Назарбаевыми Президента Франции Э. Макроном в Брюсселе в рамках саммита «АСЕМ» в октябре2018 года.

Франциявходит в пятерку стран по объему вложенных прямых инвестиций в казахстанскуюэкономику. С 2005 по 2018 годы объем французских капиталовложений в экономикуКазахстана превысил $15 млрд. Товарооборот по итогам 2018 года вырос на 32,5% исоставляет $4,5 млрд.

Внастоящее время успешно функционируют совместные производства в сферетранспортного машиностроения, производства строительных материалов,медикаментов, пищевой продукции. Ведется совместная работа по реализациипроектов в энергетической, космической сферах, по возобновляемым источникамэнергии, развитию инфраструктуры, Smart City.

ВКазахстане работают более 130 предприятий с участием французского капитала, втом числе «Тоталь», «Орано», «Данон», «Викат», «Пежо», «Альстом», которыереализуют высокотехнологичные проекты.

Премьер-МинистрРК отметил заинтересованность в дальнейшем развитии инвестиционногосотрудничества, реализации совместных проектов в области транспортнойинфраструктуры, цифровых технологий, человеческого капитала.

«Всельском хозяйстве у нас имеется огромный потенциал. К «историям успеха» можноотнести совместные проекты с французскими компаниями Danone, Lactalis иSoufllet. Казахстан является перспективным местом для ведения бизнеса с точкизрения производства экологически чистой продукции и доступа к ёмким рынкамстран ЕАЭС и КНР», — сказал Аскар Мамин.

Французскиминвесторам будет оказано всестороннее содействие по открытию совместныхпроизводств, замещению импорта и дальнейшему экспорту агропромышленнойпродукции.

«Казахстанявляется ведущим партнером Франции в Центральной Азии», — сказал министрэкономики и финансов Франции Б. Ле Мэр и отметил готовность французской стороныпродолжать стратегическое сотрудничество, открытое Первым Президентом РК —Елбасы Н. Назарбаевым и подтвержденноеПрезидентом Франции Э. Макроном.

Б.Ле Мэр считает, что Казахстан и Франция располагают всеми возможностями для перехода на новый уровень сотрудничествас учетом перспектив сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной,индустриальной сферах.

Премьер-МинистрРК Аскар Мамин и министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр приняли участиев церемонии подписания меморандумов между АО «ФНБ «Самрук-Казына» иинвестиционной компанией «Bpifrance» о совместном инвестировании, между Министерством энергетики РК, АО «НК«Казмунайгаз» и компанией «Тоталь» в области цифровых технологий.