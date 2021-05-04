Премьер-Министр РК сообщил о мерах поддержки МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год предусматривает более 60 дополнительных мер поддержки субъектов МСБ. Об этом рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. Для создания максимально благоприятных условий динамичного развития бизнеса ведется большая конструктивная работа», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что пандемия внесла свои коррективы, от ограничений пострадал малый и средний бизнес. В этой связи на регулярной основе Правительством совместно с палатой «Атамекен» и региональными Советами предпринимателей оперативно рассматриваются и принимаются соответствующие решения по наиболее волнующим бизнес-вопросам.

В результате проведенной работы был актуализирован Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2021 год, предусматривающий более 60 дополнительных мер поддержки субъектов МСБ, на деятельности которых сказываются ограничения.

«В первую очередь эти меры касаются снижения нагрузки на бизнес в части ряда налоговых послаблений и облегчения налогового администрирования, расширения доступа к льготному финансированию, упрощения доступа к госзакупкам, а также дерегулирования предпринимательской деятельности», - добавил Аскар Мамин.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить максимальную вакцинацию сельского населения.



