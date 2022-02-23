Премьер-Министр РК провел заседание совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В ходе заседания членам совета директоров доложены результаты инвестиционной деятельности холдинга и его дочерних организаций. Так, в 2021 году поддержаны предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 1 783,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом объем финансовой поддержки увеличился на 766,8 млрд тенге или 75%.

В целях развития частного сектора экономики за прошлый год поддержано более 54 тыс. компаний на сумму 1 697,7 млрд тенге, или 95% от суммы поддержки. Объем экспорта составил 1 341,7 млрд тенге благодаря мерам поддержки экспортоориентированных предприятий. Дочерние организации холдинга направили на финансовую поддержку агропромышленного комплекса 464,2 млрд тенге. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил порядка 4% (на 18,5 млрд тенге).

Также, в целях развития «зеленой» экономики холдингом поддержано пять проектов на сумму 95,6 млрд тенге, в том числе два проекта по строительству солнечной электростанции на 21,6 млрд тенге и два проекта - ветровой электростанции на 73,8 млрд тенге.

В целом, благодаря мерам финансовой поддержки холдинга создано более 6 тыс. рабочих мест, выпущено продукции и оказано услуг на сумму 3,4 трлн тенге.

В завершение, советом директором утвержден отчет по рискам за IV квартал 2021 года, рассмотрены отчет об исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления холдинга за 2021 год и результаты деятельности совета директоров холдинга за 2021 год.