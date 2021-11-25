Премьер-Министр РК провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ».

На заседании члены Совета директоров утвердили Годовой бюджет Холдинга на 2022 год. Согласно документу доходы Холдинга прогнозируются на уровне 308,9 млрд тенге, расходы – 275,5 млрд тенге, чистый доход – 32,7 млрд тенге.

Кроме того, в ходе заседания определены условия выпуска облигаций холдинга «Байтерек» в объеме 55 млрд тенге для финансирования дочерних организаций – АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс». Средства планируется направить на поддержку проектов агропромышленного комплекса, закупа предметов лизинга для сельхозтоваропроизводителей.

Также, Советом директоров утвержден отчет по рискам Холдинга за III квартал 2021 года и рассмотрены вопросы, касающиеся Антикоррупционной комплаенс-службы. Служба создана Советом директоров для обеспечения соблюдения Холдингом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В завершение заседания Совет директоров утвердил свой план работы на 2022 год.



