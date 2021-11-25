Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Премьер-Министр РК провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

    25 Ноября 2021, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ».

    На заседании члены Совета директоров утвердили Годовой бюджет Холдинга на 2022 год. Согласно документу доходы Холдинга прогнозируются на уровне 308,9 млрд тенге, расходы – 275,5 млрд тенге, чистый доход – 32,7 млрд тенге.

    Кроме того, в ходе заседания определены условия выпуска облигаций холдинга «Байтерек» в объеме 55 млрд тенге для финансирования дочерних организаций – АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс». Средства планируется направить на поддержку проектов агропромышленного комплекса, закупа предметов лизинга для сельхозтоваропроизводителей.

    Также, Советом директоров утвержден отчет по рискам Холдинга за III квартал 2021 года и рассмотрены вопросы, касающиеся Антикоррупционной комплаенс-службы. Служба создана Советом директоров для обеспечения соблюдения Холдингом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

    В завершение заседания Совет директоров утвердил свой план работы на 2022 год.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами