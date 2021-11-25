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Премьер-Министр РК провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

25 Ноября 2021 18:06
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Премьер-Министр РК провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ».

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На заседании члены Совета директоров утвердили Годовой бюджет Холдинга на 2022 год. Согласно документу доходы Холдинга прогнозируются на уровне 308,9 млрд тенге, расходы – 275,5 млрд тенге, чистый доход – 32,7 млрд тенге.

Кроме того, в ходе заседания определены условия выпуска облигаций холдинга «Байтерек» в объеме 55 млрд тенге для финансирования дочерних организаций – АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс». Средства планируется направить на поддержку проектов агропромышленного комплекса, закупа предметов лизинга для сельхозтоваропроизводителей.

Также, Советом директоров утвержден отчет по рискам Холдинга за III квартал 2021 года и рассмотрены вопросы, касающиеся Антикоррупционной комплаенс-службы. Служба создана Советом директоров для обеспечения соблюдения Холдингом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В завершение заседания Совет директоров утвердил свой план работы на 2022 год.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Аскар Мамин  
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